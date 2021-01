6 apps para comenzar una vida fit y saludable este 2021 💪

Enero es el momento del a√Īo en el que todos nos proponemos nuevas metas y objetivos. El 2021 no es la excepci√≥n, con prop√≥sitos de A√Īo Nuevo que con el paso de los d√≠as comenzamos a olvidar. Para que esto no te suceda has llegado al lugar correcto, en donde te sugerimos algunas apps para cumplir tus metas al pie de la letra.

Entre los prop√≥sitos de cada a√Īo siempre est√° el llevar una vida fit haciendo ejercicio y comiendo sanamente. Pues bien, la tecnolog√≠a puede ayudarte a cumplirlos, s√≥lo toma nota y comienza desde hoy el 2021 que hab√≠as estado esperando. ūüćéūüí™

Apps de ejercicio para tus prop√≥sitos de A√Īo Nuevo

1. Seven

Si estás comenzando una vida de ejercicio, no es necesario exigir tanto. Lo recomendable es comenzar poco a poco y Seven es la app perfecta para ti. Esta aplicación te ofrece un entrenamiento completo en tan sólo siete minutos diarios; en donde encuentras más de 200 ejercicios con retos para compartir con amigos o familia.

2. Yoga para principiantes

Probablemente has intentado todo tipo de ejercicios en anteriores a√Īos sin encontrar realmente lo que te apasiona. Con Yoga para principiantes tampoco te exiges tanto y es perfecta para comenzar desde cero o continuar tu entrenamiento desde casa. Aqu√≠ encontrar√°s gu√≠as completas y clases avanzadas.

3. Freeletics

Freeletics es una de las apps m√°s reconocidas y recomendadas en lo que al entrenamiento se refiere. En ella puedes encontrar distintos ejercicios sin materiales, pero muy efectivos y seleccionar el nivel con el que quieres comenzar.

Apps para comer m√°s sano y llevar una vida fit

1. Yuka

A diferencia de otras aplicaciones, Yuka no implementa una dieta personalizada, pero s√≠ te ayuda a comer sanamente y mejorar tus h√°bitos alimenticios. Esto √ļltimo a trav√©s de un esc√°ner de alimentos que te indica las calor√≠as y si es recomendable o no adquirirlos.

2. Nooddle

Si además de llevar una dieta saludable también deseas economizar este 2021; Noodle es la app ideal, ya que te ayuda a improvisar utilizando alimentos que ya tienes en casa con recetas de comida saludable y fáciles de hacer.

3. Fitia

Fitia es otra gran opción, una app destinada a elaborar una dieta equilibrada con consejos de nutrición. Lo mejor de todo es que al iniciar sesión indicas un objetivo específico y la app se encarga de elaborar el plan alimenticio personalizado, calculando calorías, grasas y que sea práctico para tu día a día.

Comienza el a√Īo cumpliendo tus prop√≥sitos e iniciando la vida fit que siempre has so√Īado. No olvides registrar tu d√≠a a d√≠a y notar el cambio. ūüėČ ¬°Feliz a√Īo nuevo!

