5 tips para mejorar la calidad de tus videollamadas en WhatsApp

Estos días en casa debido a la contingencia, las videollamadas a través de WhatsApp han sido una salvación para estar en contacto con familia y amigos. O bien, para cuestiones laborales y comunicarse con compañeros de trabajo. Esto mismo hace que todos necesitemos videollamadas con buena calidad y aquí te compartimos algunos tips para mejorarlas.

Ya sean individuales o en grupo, la función de videollamadas en WhatsApp ha aumentado. Más ahora, que se permiten con hasta 8 personas diferentes o con hasta 50 personas gracias a Facebook Messenger Rooms. Redes sociales que tú puedes disfrutar de forma ilimitada gracias a tu Amigo Sin Límite y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones.

Para evitar que al momento de hacer videollamadas éstas tengan pixeles, se corten o no coincida el audio con el video, toma nota de estos tips:

1. Limpia tus cámaras

Aunque no lo creas, muchas veces la imagen borrosa de las videollamadas no se debe a la conexión a internet, sino a que los lentes de la cámara están sucios. Para evitar esto, con un cotonete o pañuelo desechable limpia cuidadosamente tu cámara frontal y trasera de tu smartphone.

2. Elige un lugar iluminado

Otro error que muchos cometen al hacer una videollamada es situarse a espaldas de la luz o ventanas; esto provoca que tu imagen se vea oscura y borrosa. Lo recomendable es elegir un fondo blanco, con una lámpara frente a ti y de forma automática tu cámara selfie se ajustará brindando la mejor imagen.

3. Pausa todas las descargas

Este tip ayudará a que las videollamadas no se saturen. Debes pausar todas las descargas de tu dispositivo móvil para que tu smartphone funcione más rápido, una vez terminada tu llamada puedes reanudar todo como estaba.

4. Cierra las apps en segundo plano

Al igual que el consejo anterior, para evitar que tu teléfono trabaje de más o hasta agote su batería rápido; antes de comenzar la videollamada cierra todas las aplicaciones que tengas abiertas en segundo plano y que no estés utilizando.

5. Utiliza audífonos

Para evitar el ruido exterior, lo recomendable es hacer videollamadas con audífonos conectados, ya que estos poseen la capacidad de eliminar el ruido y enfocarse sólo a la voz de los participantes.

Con estos trucos notarás inmediatamente que tus videollamadas mejorarán. Si has experimentado alguna vez problemas de calidad, muchas veces el error no está en tu conexión a internet, sino en no aplicar los tips anteriores. Pruébalos y compártenos tus comentarios.

