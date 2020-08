5 nuevas funciones que llegarán a WhatsApp antes de que termine el año

Nuevas funciones en WhatsApp ya se encuentran en la versión beta, por lo que no falta mucho para que estén disponibles para todo el público.

WhatsApp es una de las aplicaciones que día a día trabaja en nuevas actualizaciones, funciones y herramientas. Esto se debe a la cantidad de usuarios que tienen alrededor del mundo y que cada vez son más exigentes con la app de mensajería instantánea.

Ya estamos a la segunda mitad del 2020 y aún quedan varias de esas nuevas funciones en ser oficialmente lanzadas en WhatsApp. Algunas de ellas ya se pueden probar en la versión beta, para ajustar los últimos detalles, mientras que a otras aún les falta un poco más de desarrollo. Sin embargo, todas llegarán antes del 2021 y aquí te compartimos cuáles son.

1. Búsqueda avanzada

Un nuevo buscador se integrará a cada conversación, con filtros para fotos, videos, GIF’s, enlaces, audios y documentos, y así encontrar más fácil y rápido un archivo en particular. Una función que en definitiva muchos ya esperan probar.

2. Multidispositivo

Otra función que llegará antes de que termine el año es el multidispositivo o el poder usar WhatsApp en diferentes dispositivos al mismo tiempo; smartphone, tablet, computadora, entre otros. De esta manera se facilitará la comunicación y no se tendrá que estar abriendo sesión a cada rato.

3. Silenciar grupos por siempre

Si no eres muy fanático de los grupos, WhatsApp también agregará una función para silenciarlos por siempre y ya no sólo a un año como por ahora se puede. Esto ayudará a no llenarte de notificaciones o que tu teléfono esté sonando constantemente por los mensajes.

4. Mensajes que se autodestruyen

WhatsApp también ha trabajado en la seguridad y privacidad de la app, esto a través de los nuevos mensajes que se autodestruyen; los cuales se programarán y después de cierto tiempo se eliminarán de forma definitiva, por si no deseas que esa información esté circulando en distintos chats.

5. Videollamadas grupales

Gracias a la llegada de Facebook Messenger Room, WhatsApp integrará la función de videollamadas grupales con hasta 50 personas. Una herramienta que está a la espera de todos, más en estos días de estar en casa y que todo mundo desea estar en contacto con amigos y familia.

