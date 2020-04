5 novedades que formarán parte del nuevo Android 11

El Android 11 cada vez está más cerca y son muchas las expectativas sobre lo nuevo y renovador en lo que Google ha estado trabajando en su sistema operativo. Es así como la gran compañía reveló algunas de las nuevas funciones a través del Developer Preview 3 de Android 11, las cuales están a disposición del público para ser probadas, recibir retroalimentación y mejorarlas.

El lanzamiento oficial del nuevo Android 11 se llevará a cabo en las próximas semanas. Sin embargo, Google quiere que todo sea perfecto y es por eso que ha dado a conocer algunas de sus nuevas herramientas con anticipación y que aquí te compartimos.

El objetivo de esta nueva función es rescatar esas apps o páginas que fueron cerradas accidentalmente pero que aún querías conservar, situación que a todos nos ha pasado. Para volver a obtenerlas sólo será cuestión de deslizar la pantalla hacia abajo y aparecerán de nuevo. Algo similar a lo que se muestra en este video:

A change that has been in testing since the early Android 10 (Q) betas is back: the timing to «undo» closing a recent apps page is much longer than before. pic.twitter.com/Ld5sXmaMWs

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 23, 2020