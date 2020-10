5 locos inventos de Futurama que ya son una realidad

Futurama al igual que Los Simpson tiene a genios con conocimientos científicos dentro de su equipo de guionistas. Por eso cada capítulo contiene guiños a fórmulas matemáticas, teorías físicas o bromas en código binario. La serie de Futurama ha cumplido 20 años y nos sigue sorprendiendo por su habilidad de predecir algunos inventos en la vida real.

La historia de Futurama se desarrolla dentro de 1000 años. Por eso no es extraño que los guionistas liderados por Matt Groening hayan mostrado inventos que les gustaría que existieran. Recuerda que puedes disfrutar de las aventuras de Philip J. Fry, Bender y Turanga Leela de Futurama una y otra vez; ya que está disponible en compra en Claro video, porque aún #TienesMuchoQueVer.

Si eres fan de la serie, seguramente identificas la ciudad llena de tubos que transportan personas de un lado a otro. Aunque parezca una locura, el empresario Elon Musk propuso crear un tubo de transporte entre Los Ángeles y San Francisco. Se trataba de unos vehículos “balas” que podían llevar hasta 28 pasajeros; pero la idea no prosperó.

Sin embargo la idea de una estructura de tubos sí se ha utilizado en animales; ya que existe un cañón de salmón, que hace que estos peces eviten las presas de agua.

