5 funciones ocultas de Android que quizá no conocías

Google siempre ha puesto todos sus esfuerzos para brindarle a sus usuarios la mejor experiencia a través de su sistema operativo Android en los diferentes modelos de teléfonos. Sin embargo, existen algunas funciones ocultas que quizá tú no conocías y que todo este tiempo no has podido aprovechar.

Usar varias aplicaciones al mismo tiempo o mantener tu teléfono desbloqueado en casa, son algunas de ellas y que aquí te compartiremos cómo utilizarlas.

Así que toma nota y dinos, ¿conocías todos estos secretos ocultos en tu Android?

1. Usar dos apps al mismo tiempo

También conocida como “Pantalla dividida”, esta función permite hacer uso de dos aplicaciones al mismo tiempo, compartiendo la pantalla. Para poder utilizarla no hay que hacer configuración alguna; sino mantener presionada la opción de intercambio de apps o arrastrar alguna a la parte superior para acomodar ambas.

De esta forma te será más útil escribir mails, copiar textos, escuchar audios, entre muchas otras tareas.

2. Silenciar notificaciones

Si no te gusta que tu teléfono esté constantemente sonando y vibrando por las notificaciones, existe esta opción, en donde tienes que dejar presionada la notificación y elegir entre “Alertar” o “Silenciar”. Si eliges la primera, continuará sonando y apareciendo dicha notificación aún con la pantalla bloqueada. Mientras que en “Silenciar” hará justamente eso, no enviará ningún sonido de alerta cada que llegue esta notificación.

3. Mantener tu teléfono desbloqueado estando en casa

Esta función te ahorrará el esfuerzo de tener que ingresar tu PIN, contraseña o huella dactilar cada que quieras desbloquear tu teléfono estando en casa, donde es un lugar seguro. Para ello tienes que seguir estos pasos:

Dirígete a Ajustes

Elige la opción Seguridad

Ingresa a Smart Lock y coloca tu PIN actual

y coloca tu PIN actual Ahora configura cuándo y en qué horarios quieres activar el Smart Lock para no tener que desbloquear a cada instante. Y listo.

4. Ver videos sobre otras apps

Similar a la pantalla dividida, el Picture in Picture de Android permite que veas un video mientras sigues navegando en otras aplicaciones. Estos videos se pueden mostrar como una pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla; con la posibilidad de ajustar su tamaño y moverlo entre aplicaciones.

Para activar esta opción, debes de seguir estos pasos y disfrutar de tu contenido multimedia favorito:

Abre el menú de Ajustes

Dirígete a Apps y Notificaciones

Ahora elige la opción Acceso especial de Apps

Activa la opción Picture in Picture. Y listo.

5. Agregar subtítulos a videos, películas y podcast

La opción Live Caption ha sido una de las novedades más sorprendentes de Android, en donde se pueden colocar subtítulos de forma automática a videos, películas y podcast. No importa si el video está silenciado, aún así se podrán activar los subtítulos. Para ello, tienes que configurar tu smartphone siguiendo estos pasos:

Abre el menú de Ajustes

Busca la opción Live Caption, enciende el interruptor y listo.

Ahora que ya conoces estas útiles herramientas dentro de Android es momento de ponerlas a prueba y ser testigo de todo lo que Google tiene para ti desde tu smartphone. Y dinos, ¿qué función oculta te sorprendió más?

