5 apps por las cuales WhatsApp podría eliminar tu cuenta

Todas estas aplicaciones no cumplen con los servicios de seguridad y privacidad de WhatsApp, por lo que es posible que tu cuenta sea eliminada.

En las últimas semanas WhatsApp se ha convertido en el protagonista de muchas noticias; principalmente por sus nuevas políticas de seguridad, en donde ya se ha asegurado que la app no comparte ningún tipo de datos con Facebook. Sin embargo, existen algunas otras condiciones que de no ser cumplidas, WhatsApp podría eliminar tu cuenta de manera definitiva.

Esto se debe a aplicaciones no oficiales que intentan simular los servicios de mensajería instantánea de WhatsApp; pero que no cuentan con las políticas de seguridad y privacidad adecuadas para su uso. La empresa no permite usar estas aplicaciones, así que si tú las tienes, probablemente vayas a tener problemas con tu cuenta.

5 apps que WhatsApp no permite que utilices

WhatsApp ha detallado que las siguientes aplicaciones no cuentan con las prácticas de seguridad correspondientes. En su mayoría son apps de terceros, no oficiales y que sólo son posibles de descargar a través de APKs. Así que, para que no cometas el error, aquí te compartimos cuáles son:

WhatsApp Plus

GBWhatsApp

YOWhatsApp (YoWa)

WhatsApp Aero

FMWhatsApp

¿Se puede eliminar mi cuenta?

La respuesta es SI. La empresa ha aclarado que en caso de detectar el uso de estas aplicaciones suspenderá temporalmente la cuenta y si no se hace el cambio al WhatsApp oficial después de algún tiempo, la cuenta será eliminada definitivamente.

Lo mejor es siempre utilizar la versión oficial, aquella que puedes descargar desde Google Play, App Store o la nueva Huawei AppGallery para tener protegida tu información y que tu cuenta nunca sea eliminada. Además, gracias a tu Amigo Sin Límite de Telcel tienes redes sociales ilimitadas entre las que se incluye WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram y Snapchat gracias a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Es responsabilidad de cada usuario las aplicaciones que descargan en sus dispositivos. Así que, la próxima vez que desees utilizar alguna app no oficial o de terceros, considera que de ser eliminada tu cuenta todo tu historial de conversaciones se perderá y muy difícilmente podrás recuperarlas. 😉

