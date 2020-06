5 apps además de FaceApp con las que puedes transformar tus fotos

Seguro tus redes sociales están invadidas de famosos y amigos compartiendo su versión del sexo opuesto. Esto es gracias a FaceApp, la aplicación que te permite experimentar con tus fotos y selfies para saber cómo te verías como hombre o mujer. Sin embargo, existe un oscuro secreto detrás de FaceApp que aquí te contaremos.

Esta no es la primera vez que FaceApp se vuelve tendencia viral en redes sociales, hace aproximadamente un año esta misma app fue utilizada para saber cómo los usuarios se verían en su versión abuelito o abuelita. Y ahora, gracias a su Inteligencia Artificial te muestra la versión del sexo opuesto; agregando barba, facciones robustas, maquillaje o hasta pestañas. Pero muchos han olvidado leer las letras chiquitas de los Términos y Condiciones de FaceApp.

¿Cuál es el secreto detrás de FaceApp?

Pues bien, como toda aplicación, FaceApp posee una lista de Términos y Condiciones que muchos se pasan por alto al descargarla. Estos informan que la app podría hacer uso de tus datos en distintas ocasiones. Y aunque no es alarmante, si es algo que deberías tomar en cuenta antes de descargarla.

Entre estos permisos que otorgas está la posibilidad de utilizar tu información personal y fotos con fines comerciales; realizar análisis estadísticos con tu descarga, mostrarte anuncios similares a FaceApp e informar al orden público cualquier anormalidad en tus fotos. No obstante, la app asegura que sólo recopila los datos que tú proporciones y no tiene acceso a tus redes sociales.

Otras opciones divertidas para jugar con tus fotos

Una vez que sabes lo importante que es leer las letras chiquitas de FaceApp; te compartimos esta lista de apps para poder transformar tus fotos de una manera divertida y segura. Ya sea que quieras verte más joven o hasta cambiar tu corte de cabello.

1. Oldify

Si alguna vez te preguntaste cómo te verás dentro de unos 10, 20 o hasta 50 años, con esta app lo puedes averiguar. Tal vez y serás idéntico a tus abuelitos; para descubrirlo sólo tienes que tomarte una selfie y colocarla en la app y experimentar con la cámara mágica envejecedora.

Lo mejor de todo es que, una vez hecha tu creación, la puedes compartir en tus redes sociales, aprovechando con con tu Amigo Kit posees redes sociales ilimitadas y la mejor conectividad a #LaRedDeTusEmociones.

2. Style my hair

Seguramente en esta cuarentena has pensado en más de una ocasión cambiar de look y cortarte el cabello. Pero para no arruinarlo y arrepentirte después, existe Style my hair en donde puedes probarte varios estilos en una misma foto, hasta encontrar el look perfecto.

3. Google Arts & Culture

Esta es otra de las apps que en los últimos días se ha vuelto tendencia en redes sociales. En primer lugar porque brinda un recorrido gratuito a través de los museos más famosos del mundo. Y en segundo, porque posee una función en donde al compartir una selfie te muestra la obra artística que más se asemeja a ti. Algo realmente impresionante.

4. Mug Life

También existe esta otra opción llamada Mug Life, la cual te permite modificar tus fotos o videos con distintas máscaras. Por ejemplo, simulan rostros y diálogos de películas o incluso agrega movimiento a tus ojos y boca de una forma divertida.

5. FatBooth

Y por último está FatBooth, en donde a partir de una foto puedes incrementar o disminuir tu peso y descubrir cómo te verías si de repente dejas la dieta o decides meterte al gym. Los resultados son muy divertidos; puedes experimentar con tu físico y animarte a hacer ejercicio en esta cuarentena.

Todas estas apps las encuentras disponibles para Android e iOS, sólo es cuestión de elegir tu favorita y compartir los resultados en redes sociales gracias a #LaRedDeTusEmociones. No olvides leer los Términos y Condiciones de cada app antes de descargarla. 😉

