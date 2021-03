4 ventajas de la nueva función “cerrar sesión” de WhatsApp

A pesar de que apps como Telegram y Signal han ganado mucho terreno en las últimas semanas, está claro que WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea líder en el mundo. Razón suficiente por la cual WhatsApp continúa trabajando en nuevas mejoras, herramientas y funciones, una de ellas, el cerrar sesión en la app.

Dentro de muy poco será posible salir de tu cuenta de WhatsApp en un determinado dispositivo y volver a entrar a través de una contraseña, similar a Facebook o Instagram. Esta nueva función de “cerrar sesión” ya está disponible en el modo beta de la app y aquí te compartimos algunas de sus ventajas y razones por las que te encantará.

Ventajas de la nueva función de “cerrar sesión” de WhatsApp

1. Podrás darte un descanso de tu cuenta

Si has pensado en descansar por un tiempo de WhatsApp, pero no precisamente eliminar tu cuenta de por vida, la función de “cerrar sesión” te lo permitirá; ya que al hacerlo tus chats quedarán desactivados, no te llegarán notificaciones y podrás tomar un tiempo libre de la app.

2. Se vinculará con la función de multidispositivo

Otra de las grandes ventajas es que esta nueva función llegará de la mano con el modo multidispositivo, en donde será posible tener tu cuenta abierta en diferentes dispositivos; smartphone, tablet o computadora. Además, si cierras sesión en alguna de ellas, el resto permanecerán activas.

3. Quedarán protegidas tus conversaciones

Probablemente temas de que en algún momento alguien pueda leer tus conversaciones privadas. Por suerte, con la opción de cerrar sesión sólo tú controlas quién entra a ellas con contraseña y en el momento en el que lo desees. Pueden pasar horas, días, semanas o meses y tu cuenta seguirá ahí, sin ser eliminada.

4. Reemplazará el botón “Eliminar cuenta”

Esta nueva función te ayudará a suspender tu cuenta el tiempo que necesites sin perder tu información, algo que sí sucedía con el botón “Eliminar cuenta”, la cual borraba de forma definitiva todos tus chats, documentos y archivos compartidos en WhatsApp como si no hubieras existido.

Por ahora no hay fecha confirmada de lanzamiento, pero se espera que muy pronto esté disponible para todos los usuarios de WhatsApp alrededor del mundo.

Si quieres conocer de igual manera las ventajas del modo dispositivo no dejes de entrar a este enlace y enterarte de todo. Mientras tanto dinos, ¿qué opinas del nuevo “cerrar sesión” de WhatsApp?

