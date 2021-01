¿Eres nuevo en Telegram? Te compartimos 10 consejos para adaptarte

Al igual que muchas otras apps de mensajería instantánea como WhatsApp; Telegram comparte algunas funciones básicas para poder estar en contacto con amigos y familia. Sin embargo, la app también posee herramientas extras que la han convertido en la favorita entre sus usuarios.

Una de las mejores partes de Telegram es que la plataforma está en constante evolución con nuevas actualizaciones, herramientas y funciones. Pero si tú eres nuevo en ella y quieres convertirte en un experto al utilizarla, aquí te compartimos algunos tips para sacarle el mayor provecho y aprender uno que otro truco.

Además, recuerda que con el Doble de Gigas que te brinda tu Plan Telcel Más Sin Límite puedes hacer uso de la app en cualquier momento y lugar gracias a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Telegram ofrece una opción para que tengas una conversación contigo mismo y puedas escribir o compartir información que necesites posteriormente. Es como un bloc de notas desde la aplicación que sólo tú podrás ver.

Lo único que tienes que hacer es dirigirte al menú principal y seleccionar la opción “Mensajes guardados”.

Si quieres darle un toque diferente a tus mensajes, al igual que en WhatsApp puedes resaltar palabras u oraciones completas colocándolas en negritas, cursivas o monoespaciado; esto gracias a ciertos códigos antes y después del texto.

Negritas: **Hola**

Cursivas: _Hola_

Monoespaciado: «`Hola«`

Para que tus contactos conozcan más de ti puedes crear un álbum de fotos en tu avatar, con una galería en donde selecciones tus fotos favoritas. Lo que tienes que hacer es pulsar sobre tu perfil, cargar tus imágenes con el ícono de la camarita y después elegir la que quieras como principal.

La privacidad y seguridad también son aspectos importantes para Telegram y por esa razón posee los mensajes que se autodestruyen. Para activarlos sólo da clic en el ícono del lápiz y selecciona un nuevo Chat Secreto y en los Ajustes la opción de Autodestrucción, así como el tiempo en el que quieres que esto suceda.

Telegram no sólo tiene la opción de eliminar mensajes ya enviados, sino también puedes editarlo pulsando sobre el mensaje y seleccionando el ícono del lápiz.

También puedes utilizar la herramienta de Mensajes guardados para marcar aquellos que creas importantes y almacenarlos en el chat contigo mismo. Sólo selecciona, reenvía y listo. Además, puedes ordenarlos por importancia.

La app te da la opción de elegir quién puede ver la hora de tu última conexión a través del menú de Configuración en el apartado de Privacidad y seguridad. Lo mismo sucede para tener el control de quiénes sí nos pueden agregar a un grupo o no.

Para detectar cada que un contacto te escribe, en Telegram se pueden personalizar con un color y tono en específico tus chats favoritos. Sólo entra a la conversación de esa persona, dirígete a los Ajustes y personaliza a tu gusto.

En el menú de Ajustes puedes elegir el que más te guste entre los predeterminados de Telegram o bien, crear el tuyo con la paleta de colores disponible, tamaño del texto y el orden de los elementos.

You can choose from dozens of premade themes or completely customize them to add your own personal flair. Light, dark or something between – that’s your choice. #TelegramTips pic.twitter.com/exujSOCsCW

— Telegram Messenger (@telegram) December 17, 2020