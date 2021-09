¡Festeja a lo grande a México estrenando con Amigo Kit!

Una de las temporadas más festivas del año ha llegado, la oportunidad perfecta para celebrar a lo grande en compañía de amigos y familia. Y, ¿por qué no?, ¡estrenando un nuevo equipo Telcel con Amigo Kit!

Con Amigo Kit puedes disfrutar de minutos, mensajes y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram y Snapchat. Además, tienes Gigas incluidos y la posibilidad de disfrutar de toda la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad. ¡Esta es tu oportunidad de estrenar un smartphone!

El ZTE Blade A51 es una gran opción para estrenar en esta temporada, el cual posee grandes cualidades como una pantalla de 6.52 pulgadas HD+ con notch de agua y marcos reducidos. Una cámara principal de 13+2 megapíxeles y una cámara delantera de 5 megapíxeles, que se complementan a la perfección con su memoria de 64 GB para conservar todo tu contenido favorito.

El Motorola Moto e7i Power te brinda toda la autonomía que has estado esperando, ya que cuenta con una batería de 5000 mAh, la cual te permite pasar horas viendo series, películas, jugando o trabajando. Además, se complementa con su procesador Octa-Core, capaz de procesar múltiples tareas al instante, lo que se traduce en una velocidad óptima para el uso de tus apps.

Con la tecnología del TCL 20E te sentirás como dentro del teléfono gracias a su pantalla HD+ de 6.52 pulgadas, ideal para disfrutar de tu entretenimiento favorito. Por otro lado, podrás lograr las más increíbles fotos con su triple cámara de 13+2+2 megapíxeles, con inteligencia artificial, rastreo facial, detección de escena e interfaz intuitiva.

El Huawei Y9a posee una pantalla Ultra FullView de 6.63 pulgadas, sin notch, ya que su cámara delantera está oculta, lo que brinda una visualización más amplia para disfrutar todo tipo de contenido multimedia. Está equipado con un sistema de cuatro cámaras con Inteligencia Artificial de 64+8+2+2 megapíxeles, además de un estabilizador para lograr fotos y videos profesionales.

Claro que si lo que tú buscas es un equipo que te siga el ritmo, entonces el OPPO A54 es la opción ideal para ti, el cual cuenta con una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 18 W que le permite ser multitarea y estar contigo a todas horas. Sin mencionar que integra una pantalla Neo Display de 6.52 pulgadas con protección ocular para que lo puedas usar sin límite, con ajuste perfecto para el día y la noche.

Entre las cualidades sobresalientes de este nuevo equipo están su carga rápida de 30W y un sistema de cuatro cámaras de alta calidad para capturar las mejores fotos. Sus lentes se componen de uno principal, ultra y macro, así como una cámara selfie de 16 megapíxeles, perfecta para fotos y videollamadas. Por otro lado, posee una memoria de 128 GB de almacenamiento, expandible hasta 512 GB para guardar aplicaciones, juegos, películas, música y todo tipo de archivos.

Como te habrás dado cuenta son muchas las opciones entre las que puedes elegir. Así que solo escoge tu favorito, el cual creas que va más contigo, ya que también te los puedes llevar hasta con 13 meses sin intereses. 😉

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: 1) El costo de $2,999 corresponde al equipo ZTE A51, el costo de $3,499 corresponde al equipo MOTOROLA Moto E7i Power, el costo de $4,799 corresponde al equipo TCL 20E 128GB, el costo de $5,499 corresponde al equipo HUAWEI Y7A, el costo de $6,499 corresponde al equipo OPPO A54 y el costo de $8,999 corresponde al equipo ONEPLUS Nord N10 5G en Amigo Kit. Válido del 09 al 15 de septiembre de 2021. En Amigo Kit la línea se activará con el Esquema de Cobro elegido por el usuario al momento de la compra del Equipo. Los montos publicados incluyen 16% de IVA. Imágenes ilustrativas. Información sobre 4G LTE en www.telcel.com/4GLT. Sobre GigaRed en www.telcel.com/gigared. Información de Amigo Kit y esquema de cobro Amigo Sin Límite en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales participantes. *13 Meses Sin Intereses, válido con tarjetas participantes, consultar en Centro de Atención a Clientes Telcel. Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. 2) El uso de las aplicaciones TWITER, FACEBOOK, MESSENGER, SNAPCHAT, WHATSAPP E INSTAGRAM Sin Límite se encuentra sujeto a la POLÍTICA DE USO DE REDES SOCIALES INCLUIDAS disponible en www.telcel.com/redessociales. Los MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO (SMS) ILIMITADOS se encuentran sujetos a la POLÍTICA DE USO DE SERVICIOS SIN FRONTERA disponible en www.telcel.com/sinfrontera y a la POLÍTICA PARA PREVENIR PRÁCTICAS PROHIBIDAS Y EL USO INADECUADO DE LOS SERVICIOS disponible en www.telcel.com/usoinadecuado. NO APLICAN PARA ENVÍO DE MENSAJES A MARCACIONES CORTAS NI PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRIVIAS, JUEGOS O CONCURSOS; NI PARA LLAMAR O MENSAJEAR A MARCACIONES CORTAS O DE COBRO REVERTIDO (800 O 900) O NÚMEROS SATELITALES. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL vigentes Registro Público de Telecomunicaciones: Folios: 340491, 340492, 340493, 340494, 340495, 340635, 340637, 340639, 340640 y 340641. El equipo ONEPLUS Nord N10 5G viene preparado para funcionar conectado a una red de telefonía móvil 5G, que requiere un plan de servicios compatible y cobertura correspondiente de red 5G, la cual puede o no existir en el país donde se utilice el equipo. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Esta característica puede requerir una actualización vía OTA, la cual será liberada una vez que la tecnología 5G sea habilitada por el proveedor de servicios. TECNOLOGÍA DE RED AÚN NO DISPONIBLE EN MÉXICO.