¡Estrena un nuevo OPPO Reno5 Lite y protégelo de todo con Telcel UP!

Telcel tiene para ti la oportunidad perfecta para adquirir un nuevo OPPO Reno5 Lite más un Enco X. Ya que al aprovechar la promoción, puedes incluirlo en Telcel UP, al activar o renovar en combo y proteger tu nuevo smartphone contra cualquier daño, robo o falla. ¡Con la oportunidad de renovar anticipadamente!

Activa o renueva en combo en un Plan Telcel Max Sin Límite 5000 y disfruta de los grandes beneficios de Telcel UP.

– $499 Renta Mensual del Plan

– $336 Pago Mensual del Equipo

– $219 Rena Mensual Telcel UP

¡Un total de solo $1,054 al mes!

– Tu celular quedará protegido en caso de robo, daño físico accidental como líquido o pantalla rota, hasta una falla eléctrica o mecánica.

– En caso de siniestro procedente (aplican términos y condiciones de la póliza contratada) se te entregará un equipo de reemplazo, después de pagar tu deducible.

– Después de 12 meses continuos de cobertura en el programa Telcel UP tendrás diversos beneficios: A partir del primer día del mes 13 podrás acceder a planes de 18 y 24 meses, a partir primer día del mes 16 en planes de 30 meses y a partir del primer día del mes 19 en planes de 36 meses, a la renovación anticipada Telcel UP, es decir que podrás renovar tu celular anticipadamente, sin penalización alguna.

– Ahora también tendrás la opción de reparación de pantalla en caso de siniestro de daño. Revisa las marcas y modelos participantes en la página de Telcel Up.

Verifica más detalles, primas y deducibles en Telcel Up.

Sin duda una de las características más asombrosas del OPPO Reno5 Lite es su función de video con vista dual que sincroniza las cámaras frontal y trasera para que obtengas dos versiones de una misma historia y los más increíbles videos de tus momentos favoritos. Además, posee inteligencia artificial, 48+8+2+2 megapíxeles en la cámara trasera y 32 megapíxeles en la cámara frontal.

Por otro lado, con el OPPO Reno5 Lite tienes oportunidad de descargar la cantidad que desees de apps, videos y todo tu entretenimiento favorito gracias a sus 6GB de memoria RAM y 128 GB de memoria ROM. Y si lo anterior no es suficiente, también ofrece una carga rápida de 30 watts que completa la batería en cortos periodos de tiempo.

No lo pienses más, Telcel UP te respalda con toda la protección que necesitas para estrenar el teléfono que habías estado soñando. ¡Solo déjate consentir!

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: 1) Los precios publicados incluyen IVA del 16% y son calculados con base en la contratación del PLAN TELCEL MAX SIN LÍMITE 5000 SUJETO A PLAZO FORZOSO DE 24 MESES CON EQUIPO OPPO RENOS LITE Y CONTRATANDO EL SEGURO TELCEL UP. El precio de $499 corresponde a la renta mensual del plan Telcel Max Sin Límite 5000 (abierto CPP). El costo de $336 corresponde al cargo mensual por equipo considerando un Pago Inicial financiado de $6,879. El precio de $219 corresponde a la prima mensual del Seguro Telcel UP para el Equipo Terminal OPPO Reno5 Lite más Enco X.2) Telcel UP es un seguro ofrecido por Alliance México, S.A., Compañía de Seguros, como Contrato de adhesión y es administrado por Asurion México, S. de R.L. de C.V. Telcel UP protege el equipo terminal asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible. El Cliente pagará, en caso de daño o falla, un deducible del 30% y, en caso de robo, un deducible del 40%. El deducible se calcula con base en el precio de venta al público del equipo asegurado vigente al momento del siniestro, según aparece en los registros de Asurion, sin subsidios ni descuentos. El Equipo Terminal de reemplazo podrá ser nuevo o renovado (re-manufacturado/reconstruido), a discreción de Allianz. Disponible para su contratación dentro de los primeros 30 días siguientes a la contratación o renovación del plan Telcel contratado sujeto a plazo forzoso. Telcel UP es un servicio adicional totalmente optativo y puede ser cancelado en cualquier momento por el usuario marcando al *111 o al 800-099-0802. El beneficio de reparación de pantalla incluido en el seguro aplica únicamente para equipos de las marcas y modelos participantes. Consulte equipos terminales participantes antes de contratar. El Beneficio de Renovación anticipada permite al usuario dar por terminado su plazo forzoso de forma anticipada sin penalización y sujetarse a uno nuevo de igual o mayor duración con equipo nuevo. Aplica a partir del mes 13 de vigencia del plazo forzoso y del Seguro Telcel UP cuando sujeto a 18 o 24 meses del mes 16 cuando sujeto a plazo de 30 meses y del mes 19 cuando sujeto a plazo de 36 meses. El saldo pendiente del pago a plazo del equipo asegurado será condonado si se cumple con las condiciones establecidas en la Póliza del seguro: a) Entregar a Telcel el equipo asegurado en buenas condiciones; b) estar al corriente de los pagos por servicios y las primas mensuales del seguro; c) hacer un pago adicional administrativo, cuando aplicable, el cual dependerá del valor del equipo asegurado y no se entenderá como pago por concepto del nuevo equipo. Antes de contratar Telcel UP y hacer uso de los beneficios incluidos deberá leer y estar conforme con los términos y condiciones del Seguro y sus Beneficios incluidos. Información de Telcel UP, Términos, Condiciones y Póliza vigente en www.telcelup.com. Producto registrado con folio CNSF-50003-0107-2017 y CONDUSEF-000753-02. Imágenes ilustrativas. Equipo Terminal y color del equipo sujeto a disponibilidad en punto de venta. El color de la imagen puede variar respecto al del equipo terminal físicamente. Información de planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. Consulte precio del Equipo Terminal OPPO Reno 5 Lite al contratar con un plan y plazo forzoso distinto en puntos de venta. Ofrecimiento comercial válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Edo. de México, Hidalgo y Morelos del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2021. Sujeto a aprobación y validación de historial de crediticio. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FUJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones: Folios: 301008.