¡Estrena los mejores smartphones con la más alta tecnología en Telcel!

Si estás buscando un nuevo equipo que se ajuste a tus necesidades, has llegado al lugar correcto porque Telcel tiene para ti una increíble promoción para que estrenes los mejores smartphones con la más alta tecnología. Lo mejor de todo es que lo haces en 24 pagos con cargo a tu factura Telcel. ¡No lo pienses más y estrena ya! Vigencia del 24 al 30 de marzo de 2022.

Estos beneficios incluyen un cargo mensual por servicio de $499, 10GB, acceso al catálogo de películas y series de Claro video y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, todo con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Tener un Xiaomi 11T Pro puede transformar tu experiencia en algo único e inolvidable. Recrea como un experto cada momento de tu historia en escenas de calidad cinematográfica con su triple cámara principal de 108 + 8 + 5 megapíxeles con IA y efectos especiales, y su cámara frontal de 16 megapíxeles. Comparte y disfruta tus creaciones en su pantalla de 6.67 pulgadas FHD+ OLED de 120Hz compatible con Dolby Vision, con el sonido superior de su bocina dual Harman Kardon. Todo esto soportado por un poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 888 y una batería de larga duración de 5000 mAh con HyperCharge de 120W que carga en minutos.

Motorola Edge 20 Pro 5G abre un nuevo capítulo en la evolución de los smartphones y en la forma en que documentas tu biografía. Libera al creador que llevas dentro y comparte fotos impactantes con su innovador set de cámaras con sensor de 108 + 16 + 8 megapíxeles y zoom periscópico de 50x capaz de enfocar desde distancias insólitas. Disfruta tu contenido en la máxima gama de colores de su pantalla de 6.67 pulgadas con alta tasa de refresco de 144 Hz que permite mostrar de forma fluida visuales más claros. Incrementa tu productividad y transforma la experiencia de tus videollamadas con las funciones de la plataforma ‘Ready For’ que permite proyectar las funciones, apps y juegos de tu dispositivo en pantallas o monitores para hacer más fácil y excitante todo lo que haces con tu teléfono. Incorpora potente procesador Qualcomm Snapdragon 870 y batería de 4500 mAh con cargador turbo.

Huawei Mate 40 Pro con su emblemático diseño y revolucionaria tecnología inteligente, te sumergen en una nueva experiencia del mundo digital. En su pantalla curva sin marco, experimentas tu contenido multimedia y videojuegos con colores fieles y audio 3D, con el poder y velocidad de un procesador Kirin 9000 de 5nm y la nueva EMUI 11 que trabajan en conjunto con IA para un verdadero desempeño multitarea. Presenta una prodigiosa cámara circular Ultra Vision de 50 + 20 + 12 + 2 megapíxeles. Integra un sensor de gestos intuitivos que te permite interacción sin contacto. Con SuperCharge mejorado, su potente batería te acompaña a lo largo del día. Un smartphone que trabaja por ti, para que no te preocupes por nada.

El increíble Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, el smartphone plegable que puedes llevar hasta en el bolso más pequeño, ha sido fabricado en cristal flexible ultradelgado para ofrecerte una experiencia épica en un diseño innovador. Abre tu smartphone y goza tus contenidos a 120 Hz en su pantalla Infinity Flex de 6.7 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X (22:9). Dóblalo y revisa notificaciones, toma selfies, controla tu música, mira tus mensajes y mucho más en su pantalla externa Super AMOLED de 1.9 pulgadas. Cuenta con cámara frontal de 10 megapíxeles y doble cámara principal de 12 + 12 megapixeles que puedes usar en modo Flex, a manera de tripié, para transmitir en vivo y lograr las mejores poses sin necesidad de sostenerlo y así conseguir fotos y videos estables para compartir en tus redes sociales.

ZTE Axon 30 Ultra 5G integra características y rendimiento superiores. Prueba el desempeño de su procesador Qualcomm Snapdragon 888 y cambia por completo tu definición de potencia a la hora de jugar y correr aplicaciones simultáneas. Cuenta con un sobresaliente sistema de cuatro cámaras de 64 + 64 + 64 + 8 megapíxeles y cámara frontal de 16 megapíxeles para conseguir el contenido más original para tus redes sociales. Su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas FHD+ con cristal curvo integra lector de huella. Ofrece 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna y, por si fuera poco, está equipado con sonido DTS: X Ultra y una gran batería de 4600 mAh.

Y tú, ¿ya sabes cuál de estos smartphones vas a adquirir junto con las grandes promociones de Telcel?

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Vigencia del 24 al 30 de marzo de 2022.

1)El diferimiento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. La cantidad de $553 para el equi¡xi XIAOMI 11T Pro, la cantidad de $647 para el equi¡xi MOTOROLA Edge 20 Pro 5G, la cantidad de $762 para el equipo HUAWEI Mate 40 Pro, la cantidad de $818 para el equi¡xi SAMSUNG Z Flip 3 5G de 256GB o la cantidad de $1163 para el equipo ZTE Axon 30 Ultra 5G corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 15%de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. 2. Aplica para usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plan forzoso o durante los primeros 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB incluidos inicialmente en el plan. Los GB incluidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 24 al 30 de marzo de 2022. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE CUMPLAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131389, 169799, 169000, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702,21431Sy214329. Telcel UP protege el equipo terminal asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible.Telcel UP es un servicio adicional totalmente optativo y puede ser cancelado en cualquier momento por el usuario marcando al *111 o al 800-099-0802. Información de Telcel UP, Términos, Condiciones y Póliza vigente en www.telcelup.com. Producto registrado con folio CNSF-50003-0107-2017 y CONDUSEF-000753-02.