¡Estrena los mejores equipos Telcel en pagos chiquitos a 24 meses!

¡Sabemos que lo que necesitas para disfrutar de la primavera y del mes de abril es adquirir uno de los mejores equipos con facilidades de pago increíbles con un Plan Telcel! Adquiere el mejor smartphone con los pagos chiquitos a 24 meses que tenemos para ti en Telcel. ¿Qué esperas para disfrutar de esta imperdible promoción?

Estos beneficios incluyen un cargo mensual por servicio de $399, 6 GB, acceso al catálogo de películas y series de Claro video y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, todo con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Con el TCL 20E dale vida a cada imagen y sumérgete en la tecnología NXTVISION de su pantalla HD+ de 6.52 pulgadas. Su triple cámara de 13 + 2 + 2 megapíxeles, con inteligencia artificial, rastreo facial, detección de escena y mejor toma, define automáticamente los ajustes para lograr fotos profesionales sin esfuerzo. Un dispositivo de acceso rápido, configuración sencilla e interfaz intuitiva que te sigue el ritmo gracias a su batería de 4000 mAh y gestor inteligente de energía. Sistema operativo Android 11.

Amplía tus sentidos con el ZTE Blade A51 y vive una nueva experiencia visual en su gran pantalla de 6.52 pulgadas HD+ con notch gota de agua y marcos reducidos. Destácate en tus Redes Sociales con las fotos de su doble cámara de 13 + 2 megapíxeles con flash y cámara frontal de 5 megapíxeles. Ejecuta tus aplicaciones sin demora gracias al desempeño de su procesador Unisoc SC9863A Octa-Core ((1.6GHz*4) + (1.2GHz*4)), 2 GB RAM, sistema operativo Android 11 GO y la velocidad de la Red 4G. Conserva tu contenido favorito en sus 64 GB de memoria interna, expandible a 512 GB con MicroSD. Además, cuenta con batería de 3200 mAh.Sistema operativo Android 11 Go Edition.

Logra tomas profesionales con el ZTE Blade A71 y cuenta tu historia con todo detalle, gracias a su cámara frontal de 8 megapíxeles y sistema de tres cámaras traseras de 16 + 8 + 2 megapíxeles con flash que, además, te permite imprimir un estilo original a tus fotos. Ofrece máxima experiencia visual en pantalla HD+ de 6.52 pulgadas con marcos reducidos. Cuenta con memoria de 64 GB (expandible a 512 GB con MicroSD) y gran batería de 4000 mAh. Vive la velocidad de respuesta que ofrecen sus 3 GB RAM y procesador Unisoc SC9863A Octa-Core ((1.6GHz*4) + (1.2GHz*4)). Integra una memoria de 64 GB, expandible a 512 GB con MicroSD. Sistema operativo Android 11.

Estos beneficios incluyen un cargo mensual por servicio de $499, 10 GB, acceso al catálogo de películas y series de Claro video y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, todo con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Con TCL 20E dale vida a cada imagen y sumérgete en la tecnología NXTVISION de su pantalla HD+ de 6.52 pulgadas. Su triple cámara de 13 + 2 + 2 megapíxeles, con inteligencia artificial, rastreo facial, detección de escena y mejor toma, define automáticamente los ajustes para lograr fotos profesionales sin esfuerzo. Un dispositivo de acceso rápido, configuración sencilla e interfaz intuitiva que te sigue el ritmo gracias a su batería de 4000 mAh y gestor inteligente de energía. Sistema operativo Android 11.

Conoce el ZTE Blade V20 Smart y cambia tu percepción en su gran pantalla de 6.82 pulgadas. Derriba los límites de la fotografía con sus cuatro cámaras de 16 + 8 + 2 + 2 megapíxeles con inteligencia artificial y cámara frontal de 8 megapíxeles. Siente el rendimiento de su procesador UNISOC SC9863A Octa-Core y el poder de su sistema operativo Android 10. Optimiza tu experiencia de uso gracias a sus 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna (expandible a 512 GB con microSD). Gracias a su batería de 5000 mAh, con ahorro inteligente de energía, no tendrás que preocuparte. Sistema operativo Android 10.

Nokia 5.4 transforma la fotografía convencional en profesional, con funciones avanzadas que darán forma a tu proceso creativo. Su cámara frontal de 16 megapíxeles y cuatro cámaras traseras de 48 + 2 + 5 + 2 megapíxeles, captan la belleza de cada detalle y la vida en movimiento con efectos cinematográficos de gran estilo. Cuenta con asombrosa pantalla HD+ de 6.39 pulgadas, memoria de 128 GB (expandible a 512 GB con MicroSD) y batería de larga duración para que vivas sin preocupaciones. Descubre las posibilidades de la plataforma Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core, que ofrece rendimiento confiable y está diseñado para mantenerse actualizado internamente para Android 11 y subsecuentes. Sistema operativo Android 10 One Edition.

Lee: Android: Cómo limpiar tu teléfono antes de venderlo o cambiarlo

Las sorpresas con Telcel nunca terminan, así que no lo pienses más y elige el equipo que vaya más contigo y descubre un nuevo mundo a través de él.

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Vigencia del 31 de marzo al 06 de abril de 2022.

1)El diferimiento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. La cantidad de $45 para el equipo TCL 20E de 64GB, la cantidad de $62para el equipo ZTE Blade A51, la cantidad de $79 para el equipo ZTE Blade A71 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. La cantidad de $73 para el equipo TCL 20E de 128GB, la cantidad de $77 para el equipo ZTE Blade V20 Smart Y la cantidad de $135para el equipo NOKIA 5.4 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. 2 Aplica para usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plan forzoso o durante los primeros 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB incluidos inicialmente en el plan. Los GB incluidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 31 de marzo al 060 de abril de 2022. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE CUMPLAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131389, 169799, 169000, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702,21431Sy214329. Telcel UP protege el equipo terminal asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible.Telcel UP es un servicio adicional totalmente optativo y puede ser cancelado en cualquier momento por el usuario marcando al *111 o al 800-099-0802. Información de Telcel UP, Términos, Condiciones y Póliza vigente en www.telcelup.com. Producto registrado con folio CNSF-50003-0107-2017 y CONDUSEF-000753-02.