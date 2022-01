¡Es ahora o nunca! ¡Renueva con tu Plan Platino y estrena a lo grande!

Las oportunidades de dejarte consentir por Telcel se acaban, así que asegúrate de aprovecharlas todas al renovar tu Plan Platino, estrenando un nuevo equipo con la mejor tecnología y en el Plan Telcel Max Sin Límite que se adapte a ti.

Lo mejor de todo es que con tu Plan Telcel Max Sin Límite puedes disfrutar de más minutos y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá, el Doble de Gigas y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, todo con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

En un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 6500 con 16 Gigas y cargo mensual por servicio de $499 y 24 pagos de $220 al mes.

El nuevo vivo Y53s cuenta con una triple cámara trasera de 64+2+2 megapíxeles, con efecto bokeh, cámara macro y autoenfoque, ideal para capturar cada momento en alta calidad como si se tratara de una cámara profesional. Además, cuenta con un ‘modo supernoche’, que permite tomar increíbles fotos incluso con poca luz. Por otro lado, es un smartphone de alto rendimiento, ya que cuenta con una batería de 5,000 mAh, con capacidad de carga rápida de 33W.

En un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 7000 con 20 Gigas y cargo mensual por servicio de $599 y 24 pagos de $337 al mes.

El nuevo miembro de la familia Honor integra una cámara cuádruple posterior de 108 + 8 + 2 + 2 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles. Esto permite capturar fotos más nítidas y podría ser tu aliado para crear contenidos, ya que también es ideal para grabar videos y compartirlos en redes sociales.

En un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 8000 con 22 Gigas y cargo mensual por servicio de $699 y 24 pagos de $455 al mes.

Además de lo antes mencionado, el Honor 50 5G está diseñado para crear con estilo y lucir con estilo. Es por ello que cuenta con un innovador diseño que complementa su excepcional pantalla curva de 6.57 pulgadas y 75°, la cual permite una sensación inmersiva al disfrutar de cualquier contenido multimedia gracias a su resolución FHD+, tasa de actualización de 120 Hz y una extensa gama de colores de hasta 1,070 opciones.

¡No lo pienses más! La oportunidad de estrenar a lo grande está aquí, así que no la dejes pasar e inicia el 2022 con el equipo que siempre soñaste.

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: 1. El diferimiento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite Platino sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. 1) La cantidad de $220 para el equipo VIVO Y535 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 6500 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses; II) La cantidad de $337 para el equipo HONOR 50 5G 128GB corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 7000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses; y III) La cantidad de $455 para el equipo HONOR 50 5G 256GB corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite Platino 8000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. 2. Aplica para usuarios activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plazo forzoso o durante los primero 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB induidos originalmente en el plan. Los GB incluidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canada. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 06 al 12 de enero de 2022. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a dientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131378, 131379, 131380, 131382, 131383, 131384, 131385, 131388, 131389.169799. 169800, 169801. 169803, 169804.169807,169808, 169809, 169810, 169811, 174702, 214315 y 214329.8 equipo HONOR 50 5G viene preparado para funcionar conectado a una red de telefonía móvil 5G, que requiere un plan de servicios compatible y cobertura correspondiente de red 5G, la cual puede o no existir en el país donde se utilice el equipo. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Esta característica puede requerir una actualización vía OTA, la cual será liberada una vez que la tecnología 5G sea habilitada por el proveedor de servicios. TECNOLOGIA DE RED AUN NO DISPONIBLE EN MÉXICO.