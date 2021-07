¡Disfruta lo mejor de los juegos estrenando con un Plan Telcel!

¡La temporada más esperada del año ha llegado! Tokio 2020 está listo para convertirse en un momento histórico deportivo y tú puedes formar parte de él al aprovechar las increíbles promociones que Telcel tiene para ti al contratar, activar o renovar un Plan Telcel Max Sin Límite 5000.

Al obtener un Plan Telcel no solo gozarás de redes sociales ilimitadas como Messenger, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Instagram, sino que también tendrás acceso al catálogo de Claro video, en donde podrás ver en vivo todas las disciplinas olímpicas de Tokio. Además, obtendrás 10 Gigas con cargo mensual de solo $499.

Así que no lo pienses más, adquiere ahora mismo un Plan Telcel Max Sin Límite 5000, elige uno de los equipos incluidos y conéctate con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Descubre la tecnología del ALCATEL 1SE, el cual posee un poderoso procesador Octa-Core para disfrutar tus juegos, películas, transmisiones en vivo y cualquier tarea pesada sin demora. Además, cuenta con una cámara triple de 13+5+2 megapíxeles, que te permitirá capturar todo a tu alrededor, impulsada por inteligencia artificial que reconoce cada escena y optimiza los ajustes en cada toma.

El ALCATEL 3C, también es excepcional, ya que cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas HD+ FullView, que te ofrece una experiencia multimedia en alta definición. Por otro lado, integra la seguridad de un lector de huella inteligente reforzado y bloqueo facial. Con un botón para Google Assistant incorporado, el cual te apoyará en cada tarea.

El Redmi 9A es un muy buen candidato para estrenar, ya que te acompaña durante todo el día gracias a su potente batería de 5000 mAh y cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas HD+. Sin mencionar que toma fotos espectaculares, resaltando siempre los colores, con inteligencia artificial y 13 megapíxeles, además de una cámara selfie de 5 megapíxeles.

Otra gran opción es el Redmi 9C, un smartphone perfecto si buscas más potencia para mejorar tu experiencia en todos los sentidos. Está equipado con una batería de 5000 mAh y procesador MediaTek Helio G35, que le da el rendimiento que necesitas. Además de una cámara triple de 13+2+2 megapíxeles con flash y cámara frontal de 5 megapíxeles.

Con el ZTE Blade A7S podrás capturar tus mejores momentos con su triple cámara de 16+8+2 megapíxeles, así como selfies excepcionales con su cámara selfie de 8 megapíxeles. Además, disfrutar de tu entretenimiento favorito será toda una nueva experiencia gracias a su pantalla de 6.5 pulgadas con notch de agua. ¡Sin mencionar su memoria interna de 64 GB expandible a 512 GB!

Finalmente, con esta promoción también te puedes llevar el ZTE Blade A51, el cual posee grandes cualidades como su pantalla de 6.52 pulgadas HD+ con notch de agua y marcos reducidos. Una cámara principal de 13+2 megapixeles, y una cámara delantera de 5 megapíxeles, que se complementan a la perfección con su memoria de 64 GB para conservar tu contenido favorito.

Tokio en tus manos te está esperando. ¿Ya decidiste con cuál nuevo equipo vas a disfrutar los juegos?

Leer: ¡Vive Tokio en tus manos con las mejores promociones de Telcel!

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: 1. El diferimento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. Los equipos ALCATEL 5030A 1SE 64GB más tarjeta Billpocket, ALCATEL 5006A 3C 32GB, XIAOMI Redmi 9A, XIAOMI Redmi 9C, ZTE Blade A7S y ZTE Blade A51 son Sin Pago Inicial al contratar el Plan TMSL 5000 con plazo forzoso de 24 meses más el cargo mensual por servicio de $499 al mes con plazo forzoso de 24 meses más el cargo mensual por servicio de $599 al mes. 2. Aplica para usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plazo forzoso o durante los primero 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB incluidos originalmente en el plan. Los GB incluidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. 3. En la contratación o renovación de un Plan Telcel Max Sin Límite (TMSL) con renta de $399 o mayor, el usuario obtiene por promoción el beneficio consistente en la suscripción mensual sin costo adicional al servicio de video en Internet (streaming) “Claro Video” durante toda la vigencia del plazo mínimo contratado y/o mientras la línea se mantenga activa. Condiciones: No presentar adeudos. En caso de que la línea presente adeudos, se perderá el beneficio. Aplica sobre la base de una suscripción por línea que cumpla con los requisitos señalados. No incluye contenidos disponibles en Pago Por Evento (PPV). Si el Plan Tarifario es cancelado a solicitud del titular o por falta de pago, la suscripción a Claro Video será cancelada. Si utiliza la red móvil de datos de Telcel para el uso y acceso a Claro Video, los Gigabytes (GB) consumidos se descontarán de los incluidos en el Plan o Paquete de Datos (en caso de contar con alguno) o se cobrarán bajo demanda conforme a la tarifa por consumo de GB adicional vigente, según sea el caso. La disponibilidad y calidad en la prestación del servicio Claro Video, es responsabilidad del tercero que lo ofrece y se prestará conforme a la disponibilidad y calidad ofrecida por el tercero correspondiente. No acumulable con otras promociones. Claro Música Play List 1 mes sin costo, términos y condiciones en www.claromusica.com. Claro Drive 10GB sin costo, términos y condiciones www.clarodrive.com. 2. El uso de las aplicaciones Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y UBER se encuentra sujeto a la Política de Uso de Redes Sociales incluidas disponible en www.telcel.com/redessociales. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 22 al 28 de julio de 2021. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131378, 131379, 131380, 131382, 131383, 131384, 131385, 131388, 131389, 169799, 169800, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702, 214315 y 214329.