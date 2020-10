Disfruta de todos los beneficios al renovar tu Plan Telcel Max Sin Límite Platino 6500

Los minutos y Mensajes de Texto (SMS) incluidos aplican para llamar o enviar Mensajes de Texto (SMS) con destino a México, E.U.A. y Canadá, estando dentro de México, E.U.A. o Canadá. El uso de los servicios de voz y SMS ilimitados está sujeto a la Política Antifraude en el Uso de Servicios Ilimitados disponible en www.telcel.com/politicaantifraude, así como, de la Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible enwww.telcel.com. 2) Los usuarios que renueven su plazo forzoso con un Plan Telcel Max Sin Límite recibirán como promoción el uso nacional ilimitado sin costo adicional de datos en el servicio de acceso a Internet para los servicios de las aplicaciones denominadas Facebook®, Messenger, Twitter®, Instagram® y Snapchat®; así como, el uso ilimitado en México, E.U.A. y Canadá de la mensajería instantánea WhatsApp®. El uso de las aplicaciones Facebook®, Messenger, Twitter®, WhatsApp®, Instagram® y Snapchat® está referido únicamente a las aplicaciones oficiales propiedad de Facebook® (incluye los dominios www.facebook.com y m.facebook.com); Twitter® (incluye los dominios www.twitter.com y m.twitter.com); Instagram LLC; Snapchat Inc. y WhatsApp Inc. NO ESTÁ INCLUIDO: 1) la carga y descarga de fotos, así como la reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos fuera de las aplicaciones oficiales; 2) el redireccionamiento a cualquier liga (link) o URL fuera de las aplicaciones oficiales, aun cuando la liga haya sido compartida y/o accedida a través de éstas; 3) el servicio de llamadas o servicio de voz a través de las aplicaciones oficiales y/o streaming, 4) compartir una ubicación o consultar la ubicación de cualquier contacto, aun cuando ésta haya sido compartida o accedida a través de las aplicaciones oficiales, 5) La transmisión o reproducción de video en tiempo real “Live Video Streaming” y 6) Cualquier funcionalidad que no esté enlistada como incluida. El uso de las funcionalidades sin costo adicional a través de las aplicaciones Facebook®, Messenger, Twitter®, Instagram® y Snapchat® aplica sólo estando dentro del territorio nacional. El uso de éstas aplicaciones estando en Estados Unidos y Canadá se debitará de los Gigabytes (GB) incluidos en el Plan contratado, al término de éstos, bajo demanda conforme a la tarifa por Kilobyte adicional establecida para el Plan contratado o del Paquete de datos adicional que el usuario haya contratado. El uso de las funcionalidades sin costo adicional a través de la aplicación WhatsApp® aplica estando dentro de México, Estados Unidos y/o Canadá. Compatible con equipos BlackBerry con sistema operativo 10 en adelante. Sujeto a la Política de Uso de Redes Sociales y Mensajería Instantánea disponible para consulta en www.telcel.com/redessociales. El beneficio aplica durante toda la vida de la línea. En caso de cancelación de la línea, el beneficio se perderá. Promoción no acumulable con otras promociones que otorguen el uso de redes sociales. App-prende: Es una plataforma de aprendizaje, abierta y ofrece todos los contenidos de ésta plataforma, sin costo de navegación para los usuarios activos de Telcel. Más información aprende.org. Los usuarios que renueven su plazo forzoso con un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 en adelante recibirán como promoción el uso nacional ilimitado sin costo adicional de datos en el servicio de acceso a Internet para la aplicación móvil oficial que UBER ha liberado bajo su propia marca UBER®. Incluye: Ingresar a la App y solicitar un servicio de UBER. Seguir el trayecto del conductor que va en camino a recoger al usuario del servicio y hasta que llegue a su destino final. Consultar y actualizar métodos de pago. Consultar histórico de viajes realizados, así como, promociones vigentes dentro de la aplicación. Aplica para conductores UBER. No aplica para el uso de la aplicación UBER EATS. Si la línea es cancelada por el cliente o por falta de pago o el usuario realiza un cambio de plan a uno distinto de los planes participantes, el beneficio se perderá. Cualquier uso no incluido se debitará de los Megabytes incluidos en el Plan y, al término de éstos, se cobrará bajo demanda conforme a la tarifa por KB adicional establecida para el Plan. El servicio estando en E.U.A. y Canadá no es compatible con la navegación en Internet a través del APN de BlackBerry. 4) En la contratación o renovación de un Plan Telcel Max Sin Límite (TMSL) con renta de $399 o mayor, el usuario obtiene por promoción el beneficio consistente en la suscripción mensual sin costo adicional al servicio de video en Internet (streaming) “Claro Video” durante toda la vigencia del plazo mínimo contratado y/o mientras la línea se mantenga activa. Condiciones: No presentar adeudos. En caso de que la línea presente adeudos, se perderá el beneficio. Aplica sobre la base de una suscripción por línea que cumpla con los requisitos señalados. No incluye contenidos disponibles en Pago Por Evento (PPV). Si el Plan Tarifario es cancelado a solicitud del titular o por falta de pago, la suscripción a Claro Video será cancelada. Si utiliza la red móvil de datos de Telcel para el uso y acceso a Claro Video, los Gigabytes (GB) consumidos se descontarán de los incluidos en el Plan o Paquete de Datos (en caso de contar con alguno) o se cobrarán bajo demanda conforme a la tarifa por consumo de GB adicional vigente, según sea el caso. La disponibilidad y calidad en la prestación del servicio Claro Video, es responsabilidad del tercero que lo ofrece y se prestará conforme a la disponibilidad y calidad ofrecida por el tercero correspondiente. No acumulable con otras promociones. Claro Música Play List 1 mes sin costo, términos y condiciones en www.claromusica.com. Claro Drive 10GB sin costo, términos y condiciones www.clarodrive.com. 5) Los $200 de descuento se dan por toda la vida del plan en la renta mensual a 24 meses manteniendo el mismo plan. 6. Los usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo mínimo de contratación con un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 al 12000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 12, 18, 24 ó 30 meses, obtendrán por promoción una cantidad de GB adicional igual a la cantidad de GB incluidas en el plan contratado/renovado, durante plazo contratado sin costo adicional. Los GB otorgados por promoción conservan las mismas características que los GB incluidos en el plan contratado. Al agotar los datos incluidos en el plan se cobrará la tarifa por GB adicional establecida para el plan contratado o renovado. Las GB otorgadas por promoción se aplicarán durante el plazo contratado. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, válido del 22 al 28 de octubre de 2020. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 22 al 28 de octubre de 2020. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Imágenes ilustrativas. Equipos y color de los equipos sujeto a disponibilidad en punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131378, 131379, 131380, 131382, 131383, 131384, 131385, 131388, 131389, 169799, 169800, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702, 214315 y 214329.