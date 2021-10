Cuando hay Plan Telcel, ¡hay oportunidad de estrenar un nuevo equipo!

By

No hay mejor momento para estrenar que este, ya que Telcel tiene muchas maneras de consentirte. Una de ellas es a través de tu Plan Telcel Max Sin Límite favorito, ya que no solo podrás disfrutar de sus beneficios, sino que también podrás elegir el smartphone que siempre has querido y estrenarlo ahora mismo.

Con un Plan Telcel Max Sin Límite puedes gozar de más Gigas, redes sociales sin límite como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram y Snapchat, acceso a Claro video y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuando hay Plan Telcel, hay nuevo equipo

Plan Telcel Max Sin Límite 3000 con 6 Gigas y cargo mensual por servicio de $399

– TCL 20E 64GB a 24 pagos de $93 al mes.

– VIVO Y11s a 24 pagos de $93 al mes.

– XIAOMI Redmi 9 a 24 pagos de $109 al mes.

Plan Telcel Max Sin Límite 5000 con 10 Gigas y cargo mensual por servicio de $499

– REALME C15 QE a 24 pagos de $86 al mes.

– VIVO Y20 a 24 pagos de $88 al mes.

– XIAOMI Redmi 9T a 24 pagos de $93 al mes.

Plan Telcel Max Sin Límite 6000 con 14 Gigas y cargo mensual por servicio de $599

– ONEPLUS Nord N100 a 24 pagos de $78 al mes.

– HUAWEI nova Y60 a 24 pagos de $80 al mes.

– XIAOMI Redmi Note 9 más Mi Smart Band 5 a 24 pagos de $105 al mes.

Estrenar algo increíble para culminar con broche de oro los últimos meses del 2021 es posible, solo tienes que aprovechar esta única promoción y elegir el equipo que va más contigo. 😉

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos