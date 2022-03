¡Conecta en la primavera y estrena una ‘tablet’ con Telcel!

Este mes date la oportunidad de consentirte y conectar en la primavera, con el regalo que siempre has soñado tener. Telcel tiene para ti esta increíble promoción para que puedas estrenar una tablet con un Plan Telcel Tablet 5000 y disfrutar de múltiples beneficios.

Estos beneficios incluyen un cargo mensual por servicio de $569, 10 Gigas, acceso al catálogo de películas y series de Claro video y redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, y servicios como Uber, todo con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Conoce todas las características de la tablet ALCATEL 1T7 y déjate sorprender. tan compacta y ligera que puedes manipularla con una sola mano y llevarla adonde vayas. Su interfaz es intuitiva y sencilla de usar. Cuenta con modo niños que te da la tranquilidad de que tus hijos naveguen seguros mientras se divierten y aprenden; además, te permite poner límite de tiempo de uso y restringir el acceso a aplicaciones. Su pantalla cuenta con reducción de luz azul que cuida los ojos y evita la fatiga visual. Experimenta el poder de su sistema operativo Android 10 (Go Edition) que optimiza el almacenamiento y consumo de datos.

Cuenta con una cámara frontal de 2 megapíxeles y una cámara trasera de 2 megapíxeles. Incluye una memoria externa Micro SD, expandible hasta 128 GB y una memoria interna de 16 GB de memoria total y 12 GB de memoria disponible para usuario. Conexiones inalámbricas: USB, Wi Fi y Bluetooth V 4.2.

Conoce la ALCATEL 3T10 SMART, la tablet que integra un sistema inteligente manos libres, impulsado por el Asistente de Google, que te permite controlar por voz todas las funciones. Conectividad y poder multitarea para que realices tus actividades de forma más fácil mientras escuchas música, ves videos, fotos y cualquier contenido multimedia. Emparéjala con tus dispositivos Smart Home para ajustar las luces, controlar la temperatura y más. En su display de rápido acceso tines toda la información que necesitas de un vistazo. Disfruta tus películas y juegos en su pantalla HD con la alta calidad de sonido que ofrecen sus bocinas duales.

Cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles y una cámara trasera de 5 megapíxeles. Incluye una memoria externa Micro SD, expandible hasta 256 GB y una memoria interna de 32 GB de memoria total y 23 GB de memoria disponible para usuario. Conexiones inalámbricas: USB, Wi Fi y Bluetooth V 5.0.

Alcatel 3T 8 ofrece un diseño de marco delgado pensado para que disfrutes al máximo en su pantalla HD de 8 pulgadas, con la potencia de audio que necesitas para una experiencia multimedia increíble. Utiliza Miracast para compartir el contenido de tu tablet en la TV. Cuenta con modo ocular y modo lectura que te permiten leer cómodamente, con ajustes de brillo y contraste para cuidar tu vista. Dale a tus hijos momentos de esparcimiento y fomenta en ellos hábitos de uso sanos con el control parental del modo niños. Saca el máximo provecho del Asistente de Google para buscar información, administrar tareas, reproducir música de la forma más fácil con controles de voz.

Cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles y una cámara trasera de 5 megapíxeles. Incluye una memoria externa Micro SD, expandible hasta 128 GB y una memoria interna de 32 GB de memoria total y 23 GB de memoria disponible para usuario. Conexiones inalámbricas: USB, Wi Fi y Bluetooth V 5.0.

Las sorpresas con Telcel nunca terminan, así que no lo pienses más, elige la tablet que vaya más contigo y descubre un nuevo mundo a través de ella.

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

1. Los equipos ALCATEL 117 Tab 9013A, ALCATEL 3T10 Smart Tab 8094M y ALCATEL 3T8 Tab 9032T son equipos incluidos al contratar el Plan Telcel Tablet 5000 sujeto a un plazo mínimo de 24 meses, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. 2. La renta mensual del Plan Telcel Tablet 5000 es de $569. Imágenes ilustrativas. 3. Aplica para usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plazo forzoso o durante los primero 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB incluidos originalmente en el plan. Los GB incluidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. 4. En la contratación o renovación de un Plan Telcel Tablet con renta de $399 o mayor, el usuario obtiene por promoción el beneficio consistente en la suscripción mensual sin costo adicional al servicio de video en Intemet (streaming) “Claro Video” durante toda la vigencia del plazo mínimo contratado y/o mientras la línea se mantenga activa. Condiciones: No presentar adeudos. En caso de que la línea presente adeudos, se perderá el beneficio. Aplica sobre la base de una suscripción por línea que cumpla con los requisitos señalados. No incluye contenidos disponibles en Pago Por Evento (PPV). Si el Plan Tarifario es cancelado a solicitud del titular o por falta de pago, la suscripción a Claro Video será cancelada. Si utiliza la red móvil de datos de Telcel para el uso y acceso a Claro Video, los Gigabytes (GB) consumidos se descontarán de los incluidos en el Plan o Paquete de Datos (en caso de contar con alguno) o se cobrarán bajo demanda conforme a la tarifa por consumo de GB adicional vigente, según sea el caso. La disponibilidad y calidad en la prestación del servicio Caro Video, es responsabilidad del tercero que lo ofrece y se prestará conforme a la disponibilidad y calidad ofrecida por el tercero correspondiente. No acumulable con otras promociones. Claro Música Play List 1 mes sin costo, términos y condiciones en www.claromusica.com. Caro Drive 10GB sin costo, términos y condiciones www.darodrive.com. 5. El uso de las aplicaciones Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y UBER se encuentra sujeto a la política de Uso de Redes Sociales incluidas disponible en www.telcel.com/redessociales. Equipos y color de los equipos sujeto a disponibilidad en punto de venta. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes del 03 al 09 de marzo de 2022. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS INDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131378, 131379, 131380, 131382, 131383, 131384, 131385, 131388, 131389, 169799, 169800, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702, 214315 y 214329. Telcel UP es un seguro ofrecido por Alliance México, S.A., Compañía de Seguros, como Contrato de adhesión y es administrado por Asurion México, S. de R.L. de C.V. Telcel UP protege el equipo terminal asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible. Telcel UP es un servicio adicional totalmente optativo y puede ser cancelado en cualquier momento por el usuario marcando al *111 o al 800-099-0802. Información de Telcel UP, Términos, Condiciones y Póliza vigente en www.telcelup.com. Producto registrado con folio CNSF-50003-0107-2017 y CONDUSEF-000753-02.