Con Telcel y Amigo Kit aún puedes disfrutar las ofertas del mejor Fin

La Navidad está muy cerca y por ello Telcel ha decidido extender sus promociones del mejor Fin, para que así llegues a la mejor época del año estrenando el smartphone que más te guste. Lo primero es elegir tu Amigo Kit preferido y participante, después solo queda disfrutar de sus grandes e increíbles beneficios.

Entre los beneficios que obtendrás al aprovechar esta promoción están redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, más Gigas incluidos y toda la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad. Y si eso no basta, al activar tu Amigo Kit te podrás llevar de regalo un vaso de colección con la imagen del tierno Renato navideño.

El Motorola Moto e7i Power te brinda toda la autonomía que has estado esperando, ya que cuenta con una batería de 5000 mAh, la cual te permite pasar horas viendo series, películas, jugando o trabajando. Además, se complementa con su procesador Octa-Core, capaz de procesar múltiples tareas al instante, lo que se traduce en una velocidad óptima para el uso de tus apps.

El TCL 10 SE también es fantástico, su pantalla LCD de 6.52 pulgadas con notch en V y tecnología NXTVISION mejora los colores y contraste en tiempo real. Además, ofrece diferentes modos de visualización: modo de lectura y modo comodidad visual que cuida los ojos.

Cuenta con una gran pantalla, batería y almacenamiento. Tiene una pantalla inmersiva de 6.52 pulgadas y una batería de 5000 mAh con carga rápida. Además, cuenta con 64 GB de almacenamiento, el cual también brinda un excelente rendimiento, que se complementa con su procesador Snapdragon.

El Nokia 5.4 tiene la capacidad de transformar cualquier toma fotográfica en una completamente profesional gracias a su cuádruple cámara principal de 48+2+5+2 megapíxeles, la cual se complementa con una cámara selfie de 16 megapíxeles, ambas con la capacidad de capturar la belleza de cada detalle y la vida en movimiento con efectos cinematográficos. Por otro lado, cuenta con una batería de larga duración, memoria de 128 GB y una asombrosa pantalla HD+ de 6.39 pulgadas. ¡Simplemente fascinante!

Claro que si lo que tú buscas es un equipo que te siga el ritmo, entonces el OPPO A54 es la opción ideal para ti, el cual cuenta con una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 18W que le permite ser multitarea y estar contigo a todas horas. Sin mencionar que integra una pantalla Neo Display de 6.52 pulgadas con protección ocular para que lo puedas usar sin límite, con ajuste perfecto para el día y la noche.

Entre las cualidades sobresalientes de este nuevo equipo están su carga rápida de 30W y un sistema de cuatro cámaras de alta calidad para capturar las mejores fotos. Sus lentes se componen de uno principal, ultra y macro, así como una cámara selfie de 16 megapíxeles, perfecta para fotos y videollamadas. Por otro lado, posee una memoria de 128 GB de almacenamiento, expandible hasta 512 GB para guardar aplicaciones, juegos, películas, música y todo tipo de archivos.

Leer: 7 novedades que llegarán a WhatsApp durante el 2022

Lo mejor de todo es que las sorpresas no terminan ahí, ya que en la compra de un Amigo Kit de $2,999 o más podrá ser tuya una renta gratis en Cinépolis Klic. Así que déjate consentir por Telcel y disfruta los últimos dos meses del año estrenando a lo grande.

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: 1) El costo de $3,299 corresponde al equipo MOTOROLA Moto E7i Power, el costo de $3,899 corresponde al equipo TCL 10 SE de 64GB, el costo de $4,499 corresponde al equipo ONEPLUS Nord N100, el costo de $5,499 corresponde al equipo NOKIA 5.4, el costo de $5,999 corresponde al equipo OPPO A54 y el costo de $7,999 corresponde al equipo ONEPLUS Nord N105G en Amigo Kit. En Amigo Kit la línea se activará con el Esquema de Cobro elegido por el usuario al momento de la compra del Equipo. Los montos publicados incluyen 16% de IVA. 2) Promoción válida en la activación de un Amigo Kit, un vaso coleccionable por activación. Imágenes ilustrativas. Información sobre 4G LTE en www.telcel.com/4GLT. Info. sobre Giga Red en www.telcel.com/gigared. Información de Amigo Kit y esquema de cobro Amigo Sin Límite en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales participantes. Válido del 28 al 24 de noviembre de 2021 en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS INDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL vigentes Registro Público de Telecomunicaciones: Folios: 340491, 340492,340493,340494, 340495, 340635, 340637, 340639, 340640 y 340641.** En la compra de un Amigo Kit de Precio Público $2,999 o más, llévate 1 folio electrónico para canjear una renta en Cinépolis Klic. El equipo ONEPLUS Nord N105G viene preparado para funcionar conectado a una red de telefonía móvil 5G, que requiere un plan de servicios compatible y cobertura correspondiente de red 5G, la cual puede o no existir en el país donde se utilice el equipo. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Esta característica puede requerir una actualización vía OTA, la cual será liberada una vez que la tecnología 56 sea habilitada por el proveedor de servicios. TECNOLOGIA DE RED AÚN NO DISPONIBLE EN MÉXICO.