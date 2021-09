¡Celebra el mes patrio estrenando tu equipo OPPO favorito!

El mes de septiembre es sinónimo de fiesta y Telcel quiere que festejes el doble al estrenar un nuevo e increíble equipo OPPO, para capturar y compartir tus momentos favoritos de la noche mexicana. Lo único que tienes que hacer es elegir tu favorito y dejarte consentir.

Para poder estrenar el OPPO de tu sueños, deberás adquirirlo a través de un Plan Telcel Max Sin Límite 5000, el cual te brinda el Doble de Gigas, minutos y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá, así como redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram y Snapchat, siempre disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Sin duda una de las características más asombrosas del OPPO Reno5 Lite es su función de video con vista dual que sincroniza las cámaras frontal y trasera para que obtengas dos versiones de una misma historia y los más increíbles videos de tus momentos favoritos. Además, posee inteligencia artificial, 48+8+2+2 megapíxeles en la cámara trasera y 32 megapíxeles en la cámara frontal.

Por otro lado, con el OPPO Reno5 Lite tienes oportunidad de descargar la cantidad que desees de apps, videos y todo tu entretenimiento favorito gracias a sus 6GB de memoria RAM y 128 GB de memoria ROM. Y si lo anterior no es suficiente, también ofrece una carga rápida de 30 watts que completa la batería en cortos periodos de tiempo.

¡Adquiérelo con un pago inicial de $4,399 y 24 pagos de $215 al mes!

El OPPO A53 también es sorprendente, ya que cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas con un filtro de luz azul para proteger tus ojos y prevenir la fatiga visual, al mismo tiempo en el que disfrutas tu entretenimiento favorito. También posee un sistema de triple cámara trasera de 13+2+2 megapíxeles, con diferentes modos de disparo para lograr las más increíbles fotos de tu alrededor.

¡Adquiérelo con un pago inicial de $1,699 y 24 pagos de $83 al mes!

Claro que si lo que tú buscas es un equipo que te siga día y noche, entonces el OPPO A54 es la opción perfecta para ti. Cuenta con una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 18 W que le permite ser multitarea y estar contigo a todas horas. Sin mencionar que integra una pantalla Neo Display de 6.52 pulgadas con protección ocular para que lo puedas usar sin límite, con ajuste perfecto para el día y la noche.

Entre otras de sus características están su cámara selfie de 16 megapíxeles con inteligencia artificial y cámara principal de 13+2+2 megapíxeles, ideales para capturar las mejores fotos y guardarlas en sus 128 GB de memoria. Además, ¡posee un sorprendente diseño 3D que te encantará!

¡Adquiérelo con un pago inicial de $2,799 y 24 pagos de $137 al mes!

¡Esta es tu oportunidad de estrenar! Así que no la dejes pasar y haz de este mes patrio el más especial de todos adquiriendo el smartphone que siempre has querido.

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El equipo OPPO A53 tiene un Pago Inicial de $1,699, el equipo OPPO A54 tiene un Pago Inicial de $2,799, y equipo OPPO Reno5 Lite tiene un Pago Inicial de $4,399, al contratar el Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. 2. El Pago Inicial corresponde a la diferencia a pagar al adquirir el equipo OPPO A53 con el Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. La cantidad de $82.82 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando el 10% de enganche y 30% de fineq). El Pago Inicial corresponde a la diferencia a pagar al adquirir el equipo OPPO A54 con el Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. La cantidad de $136.45 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando el 10% de enganche y 30% de fineq). El Pago Inicial corresponde a la diferencia a pagar al adquirir el equipo OPPO Reno5 Lite con el Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. La cantidad de $214.45 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando el 10% de enganche y 30% de fineq). Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. Consulta el costo de los equipos al contratar en cualquiera de los Planes Telcel Max Sin Límite en Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales participantes. Imágenes ilustrativas. Equipos y colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. Los precios publicados incluyen 16% de IVA. Información de Plan Telcel Max Sin Límite 5000 enwww.telcel.com. Sobre GigaRed en www.telcel.com/gigared. Información sobre 4G LTE en www.telcel.com/4GLTE. Equipos no incluidos. Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX., Estado de México, Hidalgo y Morelos del 2 al 29 de septiembre de 2021. TECNOLOGÍA DE RED AÚN NO DISPONIBLE EN MÉXICO.EQUIPOS NO INCLUIDOS. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 405941