Celebra el mes patrio con la mejor velocidad y los mejores equipos

Ha llegado el mes patrio y es momento de consentirte. Celebra septiembre con las mejores promociones que Telcel tiene para ti.

moto g50 5G

Llévatelo en 24 pagos de $87 cada mes, más un cargo por servicio de $599, incluye 14 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

moto g51 5G

Llévatelo en 24 pagos de $95 cada mes, más un cargo por servicio de $599, incluye 14 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

Nokia G50 5G

Llévatelo en 24 pagos de $142 cada mes, más un cargo por servicio de $599, incluye 14 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

moto g71 5G

Llévatelo en 24 pagos de $131 cada mes, más un cargo por servicio de $699, incluye 18 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

NORD N10 5G

Llévatelo en 24 pagos de $144 cada mes, más un cargo por servicio de $699, incluye 18 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

moto edge 20 Lite 5G

Llévatelo en 24 pagos de $169 cada mes, más un cargo por servicio de $699, incluye 18 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

Xiaomi Note 115

Llévatelo en 24 pagos de $181 cada mes, más un cargo por servicio de $799, incluye 22 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

Motorola G82

Llévatelo en 24 pagos de $203 cada mes, más un cargo por servicio de $799, incluye 22 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

Xiaomi Note 11 Pro

Llévatelo en 24 pagos de $299 cada mes, más un cargo por servicio de $799, incluye 22 GB para navegar en internet, junto a llamadas y mensajes ilimitados.

Ahora ya lo sabes, para estrenar no debes hacer más que acudir a un centro de atención autorizado Telcel o registrarte en el siguiente formulario:

Y tú, ¿Ya elegiste el equipo perfecto para ti? No esperes más y estrena equipo en el mes patrio.

