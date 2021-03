¡Cambia el Galaxy que tienes por el Galaxy de tus sueños!

Promoción válida en Centros de Atención a Clientes Telcel en toda la República Mexicana excepto en la CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos del 11 de marzo al 02 de abril del 2021. Promoción Samsung •cambia tu Smartphone• permitirá a los usuarios activos que renueven su Plazo Mínimo de Contratación (PMdC) con un Plan Tarifario de la familia Telcel Max Sin Límite con PMdC de 24 meses (abierto o mixto/consumo controlado), intercambiar su smartphone original participante por un bono de descuento con un valor asignado y utilizarlo en la diferencia a pagar por un nuevo equipo Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Fold, Z Fold2, Galaxy Note20 o Note20 Ultra, Galaxy S21 5G, S21 + 5G, S21 Ultra 5G al renovar su Plan Tarifario sujeto a un PMdC de 24 meses (la línea debe estar activa y al corriente de pago). Promoción sujeta a la evaluación del smartphone original participante en el Centro de Atención a Clientes Telcel. El usuario debe entregar el smartphone participante cediendo la propiedad y los derechos del mismo, y este deberá cumplir con las condiciones de tipo estéticas y de funcionamiento establecidas en la promoción de Samsung •cambia tu Smartphone• Si el bono con valor asignado excede el valor del equipo deseado, no se regresará en dinero el saldo restante. El bono con valor asignado que se entrega al usuario debe ser cambiado el mismo día que se realizó el trámite y en el mismo Centro de Atención a Clientes Telcel. Solo aplica 1 bono con valor asignado por equipo adquirido. No es acumulable, canjeable por dinero o transferible y solo podrá utilizarse en la compra de un nuevo equipo Samsung participante. Los equipos que se presenten para ser cambiados por medio de la promoción de Samsung •cambia tu Smartphone• pueden ser de Telcel o de alguna otra compañía. No disponible para equipos que se encuentren reportados como robados o extraviados. Equipos participantes en la promoción de Samsung •cambia tu Smartphone• : Samsung Galaxy Fold (bono por cambio de equipo de hasta $17,005}, Samsung GalaxyS20 Ultra (bono por cambio de equipo de hasta $15,005},Samsung GalaxyS20+ (bono por cambio de equipo de hasta $11,870},Samsung GalaxyS20 (bono por cambio de equipo de hasta $9,902), Samsung Galaxy Note10+ (bono por cambio de equipo de hasta $8,502), Samsung Galaxy S10+ (bono por cambio de equipo de hasta $8,202}, Samsung Galaxy S10 (bono por cambio de equipo de hasta $7,300}, Samsung Galaxy S10e (bono por cambio de equipo de hasta $6,337), Samsung Galaxy Note10 (bono por cambio de equipo de hasta $6,102), Samsung Galaxy Note9 (bono por cambio de equipo de hasta $3,451), Samsung Galaxy S9+ (bono por cambio de equipo de hasta $3,167), Samsung Galaxy ASO (bono por cambio de equipo de hasta $3,051), Samsung Galaxy S9 (bono por cambio de equipo de hasta $2,784), Samsung Galaxy A71 (bono por cambio de equipo de hasta $2,684), Samsung Galaxy A70 (bono por cambio de equipo de hasta $2,584), Samsung Galaxy Note8 (bono por cambio de equipo de hasta $2,435), Samsung Galaxy A51 (bono por cambio de equipo de hasta $2,151}, Samsung Galaxy 58+ (bono por cambio de equipo de hasta $2,084), Samsung Galaxy SS (bono por cambio de equipo de hasta $1,684), o Samsung Galaxy ASO (bono por cambio de equipo de hasta $1,551}. Imágenes ilustrativas. Los precios publicados incluyen 16% de IVA. Equipos y colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. lnfon nación de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com. Información de la promoción en www.samsung.com y Centros de Atención a Clientes Telcel. lVA incluido. Imagen simulada. Los equipos Samsung Galaxy S21 Series SG vienen preparados para funcionar conectados a una red de telefonía móvil 5G, la cual puede o no existir en el país donde se utilice el equipo; y requiere de contar con un plan compatible y encontrarse dentro de la cobertura correspondiente. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Esta característica puede requerir una actualización vía OTA, la cual será liberada una vez que la tecnología 5G sea habilitada por el proveedor de servicios. TECNOLOGÍA DE RED AÚN NO DISPONIBLE EN MÉXICO. El adaptador de corriente (cargador) no está incluido y se vende por separado.