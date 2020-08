Déjate sorprender con la tecnología del Moto G8 Plus, Motorola One Vision y Motorola One Zoom

Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos del 27 de agosto al 30 de septiembre de 2020. En Amigo Kit la línea se activará con el Esquema de Cobro elegido por el usuario al momento de la compra del Equipo. Consulta el costo de los equipos en Amigo Kit en Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales Participantes. Imágenes Ilustrativas. Equipos y colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. Información sobre GigaRed en www.telcel.com/gigared. Información de Amigo en www.telcel.com/amigo. Los precios publicados incluyen 16% de IVA. Ciertas funciones, la funcionalidad y las especi­caciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales. Todas están sujetas a cambios sin previo aviso. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Elegir un nuevo teléfono, que te acompañe todos los días y se ajuste a tus necesidades no es cosa fácil. Por esa razón, Amigo Kit te ayuda a tomar la mejor decisión con estos increíbles descuentos en equipos Motorola. No dudes en aprovechar esta promoción, ya que sólo estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2020.

Tecnología, innovación y gran diseño son sólo algunas de las cualidades de los equipos Motorola, de los cuales podrás elegir entre el Moto G8 Plus, Motorola One Vision y Motorola One Zoom, que encuentras en Tienda en Línea Telcel para disfrutar de la mejor conectividad que te brinda #TelcelLaMejorRed con la mayor cobertura.

Moto G8 Plus

De $6,499 a $5,999

Una de las características más sobresalientes del Moto G8 Plus es su equipo fotográfico de tres cámaras de 48+5+4 megapíxeles, con sensibilidad lumínica para fotos y videos resplandecientes de día, así como una cámara selfie de 25 megapíxeles. Todo esto se complementa con una pantalla Max Vision de 6.3 pulgadas para admirar todo tu contenido multimedia de la mejor manera. Sin mencionar su potente batería, con hasta 40 horas de eficiente duración.

Motorola One Vision

De $7,999 a $6,999

Si lo tuyo es disfrutar desde tu smartphone tus películas, videos y juegos favoritos, el Motorola One Vision fue hecho a tu medida gracias a su pantalla ultra amplia Full HD+ CinemaVision, que es como llevar un cine en tu bolsillo.

También posee una cámara trasera de 48+5 megapíxeles con función QuadPixel que lo vuelve más sensible a la luz, con estabilizador óptico y modo Night Vision. Así como una cámara delantera de 25 megapíxeles para selfies con mucho más detalle. Su diseño es algo que también te encantará y lo encuentras en colores azul y moka.

Motorola One Zoom

De $9,999 a $8,999

Su sistema de cuatro cámaras es sin duda uno de los más grandes atractivos del Motorola One Zoom, el cual consta de 48+5+8+16 megapíxeles con tecnología QuadPixel, zoom óptico de alta resolución y un estabilizador óptico de imagen; tus fotos serán mucho más nítidas como tomadas con cámara profesional. Su cámara selfie es de 25 megapíxeles, mientras que su pantalla mide 6.4 megapíxeles para una experiencia inigualable.

Uno de estos tres modelos podría convertirse en el smartphone que habías estado buscando y a un súper precio. Aprovecha esta única promoción y sé la envidia de todos con un nuevo Motorola.

