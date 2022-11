Estrena un equipo con la tecnología 5G de Telcel a pagos increíbles

Telcel quiere que estés siempre conectado, a la mayor velocidad, sin interrupciones y con lo mejor de la tecnología 5G. Pero eso no es todo, pues además, podrás elegir entre diferentes equipos y estrenar el que más te guste, con todas esas increíbles funciones y mucho más.

Recuerda que todos los equipos son nuevos con garantía y respaldo Telcel. Además, no solo podrás disfrutar de la red 5G, sino también, de sus increíbles cámaras, procesadores, pantallas, colores y mucho más.

Vigencia al 30 de noviembre de 2022.

Con cargo mensual por servicio de $499 y 10 Gigas.

Motorola moto G50 5G: a solo 24 pagos de $119 al mes.

Nokia G50 5G: a solo 24 pagos de $149 al mes.

Motorola Edge 20 Lite 5G: a solo 24 pagos de $170 al mes.

Con cargo mensual por servicio de $599 y 14 Gigas.

Motorola moto G71 5G: a solo 24 pagos de $100 al mes.

Motorola G82 5G: a solo 24 pagos de $147 al mes.

Xiaomi Note 11S 5G: a solo 24 pagos de $242 al mes.

Con cargo mensual por servicio de $699 y 18 Gigas

Xiaomi 11 Lite 5G NE: a solo 24 pagos de $197 al mes.

Oneplus Nord N10 5G: a solo 24 pagos de $250 al mes.

Xiaomi Note 11 Pro 5G: a solo 24 pagos de $318 al mes.

Te invitamos a conocer estos magníficos equipos, disponibles en Tienda en Línea Telcel o en nuestros centros autorizados Telcel. Continúa navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad. Vigencia al 30 de noviembre de 2022.

¿Estás listo para estrenar un equipo 5G para estar conectado en todos lados a todas horas? ¡Todos están increíbles!

1.El diferimiento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Plus 5G sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. I)El pago mensual de $119 corresponde al equipo MOTOROLA g50 5G, el pago mensual de $149 corresponde al equipo NOKIA G50 o el pago mensual de $170 corresponde al equipo MOTOROLA Edge 20 lite 5G (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar el Plan Telcel Plus 5G 4 sujeto a un plazo mínimo de 24 meses, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. II)El pago mensual de $100 corresponde al equipo MOTOROLA moto g71 5G, el pago mensual de $147 corresponde al equipo MOTOROLA G82 o el pago mensual de $242 corresponde al equipo XIAOMI Note 11s (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar el Plan Telcel Plus 5G 5 sujeto a un plazo mínimo de 24 meses, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. III)El pago mensual de $197 corresponde al equipo XIAOMI 11 lite 5G New Edition NE, el pago mensual de $250 corresponde al equipo ONEPLUS Nord N10 5G o el pago mensual de $318 corresponde al equipo XIAOMI Note 11 Pro (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar el Plan Telcel Plus 5G 6 sujeto a un plazo mínimo de 24 meses, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. La renta mensual del Plan Telcel Plus 5G 4 es de $499, la renta mensual del Plan Telcel Plus 5G 5 es de $599 y la renta mensual del Plan Telcel Plus 5G 6 es de $699. Consulta el costo de los equipos al contratar en cualquiera de los Planes Telcel Plus 5G en Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales participantes. El precio publicado corresponde al Plan Telcel Plus 5G. 2) Equipo Terminal NO INCLUIDO. 3) Los GB incluidos pueden ser utilizados estando en México, E.U.A. y Canadá. Aplica Política Sin Frontera: www.telcel.com/sinfrontera. El usuario podrá hacer uso de los datos incluidos a través de cualquiera de las tecnologías disponibles y ofrecidas por Telcel (2G, 3G y 4G), así como 5G conforme disponible y de acuerdo a las coberturas comunicadas en www.telcel.com/cobertura; siempre y cuando, el equipo terminal utilizado cuente con las capacidades técnicas necesarias, cuente con un Chip Inteligente (SIM Card), versión 6.2 o posterior y se encuentre dentro de la cobertura garantizada 5G. Consulte términos, condiciones, políticas, restricciones, folios de registro IFT y precio del equipo en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. Imágenes ilustrativas. Equipo y color del equipo sujeto a disponibilidad en punto de venta. El color del equipo puede variar respecto a la imagen comunicada. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Imágenes ilustrativas. Equipo y color del equipo sujeto a disponibilidad en punto de venta. El color del equipo puede variar respecto a la imagen comunicada. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Válido en toda la República mexicana excepto CDMX., Estado de México, Hidalgo y Morelos del 24 al 30 de noviembre de 2022.