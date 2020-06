5 razones por las que es buena idea adoptar un perrito esta cuarentena

Mientras todos permanecen en casa, esperando que poco a poco la contingencia disminuya y contando los días para poder salir; lo cierto es que este tiempo de aislamiento seguramente te ha hecho cambiar y pensar en que tal vez necesitar un compañero en de vida. ¿Qué tal un perrito?

Adoptar un perrito es una gran decisión, que conlleva responsabilidad, tiempo y mucho amor. Probablemente desde antes ya habías deseado uno y no fue hasta esta cuarentena que ha surgido la oportunidad. Pero, si aún estás indeciso en adoptar un perrito, aquí te compartimos 5 razones por las que te darás cuenta que es la mejor decisión. 🐶

1. No más estar solo

Seguramente estando en casa has tenido tiempo de sobra para pensar y pensar cosas, no ocupando tu mente en algo productivo. No te preocupes, no eres el único, pero el adoptar un perrito seguramente te distraerá y ya no te sentirás solo.

Se convertirá en tu más fiel compañía en los momentos más divertidos, así como en los más difíciles. Además podrás tomarle infinidad de fotos y compartirlas en redes sociales gracias a #LaRedDeTusEmociones.

2. Son únicos e irremplazables

La mayoría de los perritos en la calle son de raza mestiza; una combinación de razas, colores, tamaños y cualidades. Por lo que ten por seguro que ningún otro se parecerá al tuyo, será único e irremplazable. Y lo más importante, tú serás el responsable de hacerlo feliz y rescatarlo.

3. Lealtad por siempre

Ten por seguro que tu nuevo perrito se convertirá en tu mejor amigo de la vida. Son perros inteligentes que te ven como su familia, son protectores y se preocupan por ti, ya que literalmente te convertirás en la persona más importante de su vida.

4. No gastas en adquirirlo

Los establecimientos que ponen a la venta perros de raza pura, comúnmente son precios muy altos. En cambio, al adoptar un perrito lo único que se busca es brindarle un hogar, cuidarlo y hacerlo parte de tu familia, sin gastar dinero alguno. Además, muchos de los centros de adopción ya se han encargado de vacunarlos por completo.

5. Le das oportunidad a otro perrito

Al adoptar un perrito o gato le estás dando la oportunidad de una vida nueva a uno más, ya que al mismo tiempo se vacía el espacio de tu mascota para albergar a otro animalito; que como tu perrito, buscará que alguien más lo adopte.

#DespiertaTuPoderInterior que te pide a gritos un nuevo mejor amigo peludo; es la decisión más sabia y gratificante que podrías tomar esta cuarentena. 😊

