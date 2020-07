10 películas que pondrán a prueba tu mente 🧠

Una de las partes favoritas del cine y las películas es que la mayoría de ellas te dejan un mensaje positivo en sus historias. Además, está comprobado que ver una buena película te ayuda a relajarte y reducir el estrés, además contribuye a encontrar soluciones a tus problemas, desarrollando tu creatividad.

Leer: 5 hábitos diarios para fortalecer tu memoria y no olvidar nada

Estos días en casa son la excusa perfecta para armar un maratón de películas; aquellas que seguro te harán pensar, reflexionar y entender un poco de cómo funciona la mente humana.

Para ello, te enlistamos 10 películas espectaculares con una gran trama que harán volar tu mente. #DespiertaTuPoderInterior y elige tus favoritas, ya que todas ellas las puedes disfrutar a través de Claro video.

Considerada como un thriller psicológico, Donnie Darko profundiza en los miedos que todos poseemos; en donde un siniestro conejo gigante llamado Frank predice el fin del mundo y aterroriza a Donnie. Después de verla entenderás un poco más sobre el sonambulismo y cómo funciona el cerebro cuando tenemos miedo.

El director Christopher Nolan se ha vuelto un experto en poner a prueba a todos los que ven sus películas. Un ejemplo de ello es El Origen, en donde los personajes viajan entre dimensiones a través de sus sueños. ¿Sabías que un sueño sólo dura entre 90 y 110 minutos?

Un grupo de magos conocidos como “Los cuatro jinetes”, devuelven dinero robado y atracan bancos como parte de un espectáculo de magia. Lo impresionante es que en toda la película “Nada es lo que parece” y los trucos que utilizan te hacen preguntarte una y otra vez, “¿cómo fue que logró eso?”.

Seguramente has experimentado alguna vez un Deja vú, cuando crees que ya has vivido exactamente ese momento y se está repitiendo nuevamente. En esta historia los personajes viven lo mismo y cuentan cada uno su versión de los hechos. Deja vú es una película que después de verla creerás que es posible volver a cualquier momento de tu vida como los viajes en el tiempo.

Esta excelente película nos cuenta la historia de un hombre que nació como un anciano y crece rejuveneciendo conforme pasan los años. Indudablemente es una historia sensible que te hace reflexionar sobre las emociones, la belleza humana y cómo ver la vida si fueras marcha atrás.

Protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, El club de la pelea es una película de culto en donde se tratan temas psicológicos como la doble personalidad o la bipolaridad. Es increíble el desarrollo de los personajes que seguramente te harán quererlos u odiarlos.

Dejando a un lado los trucos de magia, esta película de Christopher Nolan cuenta cómo la mentalidad humana cambia al competir contra alguien; haciéndote creer que no siempre el villano de la historia es en realidad el malo. Además, ver a Christian Bale y Hugh Jackman en pantalla como grandes magos, es algo que sin lugar a duda no te puedes perder.

Considerada una de las películas animadas más complejas, Intensa mente de Pixar se basa en la teoría de Sigmund Freud sobre el psicoanálisis y cómo el cerebro se divide en emociones, recuerdos, experiencias e instintos. A pesar de ser una película para niños, si te sientas nuevamente a verla, notarás cómo explica a la perfección el funcionamiento de tu mente.

Los Juegos del Destino es una historia interesante y memorable sobre dos personas que pasan por momentos difíciles en su vida y cómo cada uno supera sus crisis. Te hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sin duda la actuación de Bradley Cooper y Jennifer Lawrence juntos es encantadora.

Natalie Portman obtuvo el Premio Oscar a Mejor Actriz gracias a su participación en El Cisne Negro y no es para menos; su personaje vive un drama psicológico en donde se tratan temas de ansiedad, emociones y sed de éxito. Si tú no la has visto, es momento de incluirla en tu próximo maratón de películas.

Leer: 5 razones por las que es buena idea adoptar un perrito esta cuarentena

Dale una oportunidad a algunos de estos títulos durante esta cuarentena; en especial si te apasiona todo lo relacionado a la psique y mentalidad humana. Prepara tus palomitas y disfruta de poner a prueba tu mente.

Da clic y conoce tus hábitos

Ahora ve: