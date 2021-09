En México existen miles de creencias que pasan de generación en generación, por ejemplo, sacudirte cuando el afilador pasa como gesto de buena suerte o el clásico de enterrar un cuchillo en la tierra para detener las lluvias. Sin embargo, ninguno es tan famoso como el de comerte un bolillo después de un susto, que de hecho suena divertido, pero ¿sabías que es 100% real?

Resulta que dicha creencia llegó a oídos de especialistas médicos pertenecientes al Journal of Traumatic Stress, quienes aprovecharon la oportunidad y realizaron toda una investigación sobre el tema. El estudio resultó un éxito y lleva por título Benefits of Bolillo in Posttraumatic Stress Among Mexican People (Beneficios del bolillo en el estrés postraumático entre mexicanos).

Entonces, ¿es verdad que comer un bolillo para el susto es bueno?

¡Sí! El estudio confirmó que el bolillo y en general cualquier tipo de pan dulce logra aminorar el estrés y la ansiedad. Esto se debe a que los carbohidratos que contiene el pan producen neurotransmisores como la dopamina, misma que ayuda a reducir los sentimientos de culpabilidad, miedo o nerviosismo. De esta manera, un bolillo es como un “pacificador” para el organismo que lleva a la calma después de una situación de alerta.

Esto también explica por qué nos da más hambre cuando estamos estresados, ya que es la manera en la que nuestro cuerpo pide carbohidratos para llegar a un estado de relajación. Pero, como todo en la vida, en exceso puede perjudicar.

Además, según los expertos, no toda la comida te devuelve la calma. Por alguna razón, solo los alimentos dulces y de consistencia suave son los que logran aminorar el estrés y la ansiedad.

Algunos otros beneficios del bolillo

Entre otras cualidades del bolillo está su alto contenido calórico, ya que contiene sodio, potasio y es una fuente de energía. De hecho, algunos nutriólogos recomiendan comer al menos uno al día, evitando la parte del migajón.

Por otro lado, comer un bolillo después de un susto también contribuye a reducir el nivel de acidez estomacal causado por los ácidos gástricos derivados de la adrenalina. O bien, nivela la glucosa que disminuye de manera drástica después de un evento sorpresa o traumático. ¡El bolillo es prácticamente lo mejor!

Pero está claro que ningún bolillo se disfruta tanto como en una clásica torta mexicana. Así que, este mes patrio no dejes de disfrutar una y, ¿por qué no?, tomar una buena foto para Instagram, como los amantes de la comida mexicana.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que te sugieran comer un bolillo para el susto, ¡hazles caso! La ciencia te respalda y a quien no te crea, no dudes en mostrarle este artículo. 😉

