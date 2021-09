Empresa detrás del ibuprofeno desarrolla música que alivia el dolor

En caso de que la lista de canciones que están preparando en Nurofen para reducir el dolor sea tan efectiva como cuando tomamos un ibuprofeno, ¡se convertirá en nuestra música favorita!

¿En qué consiste la música que pretende reducir cualquier tipo de dolor?

Nurofen, medicamento antinflamatorio utilizado frecuentemente como analgésico, creó una lista de canciones la cual fue escuchada por más de 286 personas que en ese momento sufrían dolor de cabeza, cólicos menstruales o dolores musculares. Quienes formaron parte de la prueba, sintieron reducción significativa de la molestia mientras escuchaban las canciones. Un descubrimiento que los desarrolladores compartieron con el Daily Mail.

La música que están desarrollando para reducir el dolor forma parte de un proyecto de nombre “Nurofen Tune Out Pain” (Nurofen desconecta el dolor), el cual se basa en una serie de investigaciones para encontrar elementos instrumentales, orquestales y vocales que logren una sensación de “asombro” en las personas y de esa forma distraer al cerebro del dolor. Un proyecto liderado y cocreado por la Dra. Claire Howlin, del University College Dublin.

¡Ya puedes escuchar All of Us, la primera canción contra el dolor!

Este proyecto financiado por Nurofen se llevó a cabo en conjunto con el músico Anatole, quien compartió la primera canción titulada All of Us para aliviar el dolor. Está comprobado que reduce significativamente el dolor.

Además, también puedes disfrutar de otros álbumes como Emulsion o Forest for the Trees del mismo artista australiano. Estos no forman parte del proyecto, pero seguro te relajarán y te harán sentir bien.

El estudio también incluye una encuesta realizada a dos mil personas, de las cuales el 71% estuvo de acuerdo con que la música tiene un impacto positivo en el bienestar general. Mientras que el 74% cree que All of us tiene la capacidad de hacerles sentir diferentes emociones positivas.

Dale una oportunidad a la primera canción que combate el dolor y dinos, ¿crees que el próximo paso en la medicina sea aliviar enfermedades y dolores a través de la música?

