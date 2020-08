Renta una isla italiana para ti solo por menos de mil pesos

Volarééé, oh, oh!! Cantarééé oh, oh!! ¿Quién dice ‘yo’ a unas vacaciones en una isla entera en Italia completamente para ti y tus acompañantes? La plataforma de viajes y experiencias Airbnb ofrece rentar una isla entera en Italia en la laguna de Venecia.

La nueva normalidad no implica que tengamos que olvidarnos del mundo natural, pues justamente hay espacios como Falconera, una isla en renta que te permitirá tomar un respiro en tranquila soledad, con tu pareja, familiares allegados o tu grupo de amigos más cercano.

Quizá tus vacaciones se debieron posponer, pero es momento de ir tomando revancha para disfrutar aún más en grande y bajo una nueva perspectiva, en el corazón del Véneto de Italia.

Disfruta de Isla Falconera a lo grande

Este hermoso lugar se conoce como Isla Falconera y consta de 50 acres, lo equivalente a unos 202 mil metros cuadrados sólo para ti, con una casa de campo rosa con espacio suficiente hasta para 16 personas.

La casa es propiedad de una familia italiana y cuenta con una granja con alimentos frescos, 7 habitaciones, 9 camas, 3 baños, cocina, lavadora, chimenea interior y calefacción, por si decides tomar unas vacaciones invernales.

Las vistas brillantes de la laguna y los mariscos frescos de la zona serán sin duda un factor que te fleche desde el primer momento.

Amarás su ubicación

Sabemos que toda Italia es un sueño hecho realidad, pero si hablamos particularmente de esta isla privada, Isla Falconera se encuentra en los alrededores de una laguna desde la que se puede llegar fácilmente a la ciudad de Cavallino-Treporti en Venecia en bote en poco tiempo.

¿Puedes creerlo? Tan sólo a unos minutos de la ciudad flotante podrás encontrar paz suficiente para relajarte y pasar los mejores días de tu vida, quizá mejor que en un hotel de 5 estrellas.

¿Pero cuánto puede costarme eso?

Siendo realistas, rentar una isla entera suena a plan de millonarios, sin embargo, lejos de esa idea, si deseas vivir esta experiencia deberás pagar tan sólo un equivalente a 2 mil 250 pesos mexicanos por cada noche que desees pasar en esta isla.

O bien, depende del número de personas con las que decidas rentar la isla. Si acudes con un grupo de 16 personas, cada quien deberá pagar 42 dólares por noche, es decir, menos de mil pesos la noche, ¿nada mal, no?

*Todas las fotografías son de Airbnb

