Ir a la Luna es una idea que tan sólo hace pocos años hubiera resultado irreal, sin embargo, esta ya es una realidad; tanto así que Yusaku Maezawa, un multimillonario japonés busca ocho personas para viajar a la Luna con él a bordo de la nave que Space X –de Elon Musk– desarrolla.

La invitación del magnate está abierta para personas de todo el mundo; y la idea es ir a la Luna y regresar en un viaje totalmente privado y pagado.

Se planea que la tripulación parta hacia nuestro satélite natural en el 2023, en el marco de la primera expedición lunar privada de la historia de la humanidad.

El japonés se hizo de su riqueza gracias al mundo de la moda y tiene gran popularidad en su país como iconoclasta en su país. A sus 45 años, Maezawa posee una fortuna aproximada de mil 900 millones de dólares, lo equivalente a mil 578 millones de euros, por lo que sin problema, él correrá con los gastos.

«Les invito a acompañarme en esta misión. Ocho de ustedes, procedentes de todo el mundo. He comprado todos los billetes, así que será un viaje privado».

En el año 2018, el japonés adquirió todos los boletos disponibles para el que será el primer viaje a la Luna; aunque no se conoce la cifra exacta que desembolsó.

Siendo un gran fanático del arte, inicialmente su idea era invitar a este viaje a personas artistas de todo tipo de disciplina para así, alimentar su propia inspiración.

Sin embargo, «esa idea ha evolucionado», cuenta él mismo en un video que subió a su cuenta de Twitter. Durante estos años, dice que ha reflexionado acerca del concepto de ser ‘artista’; y ha llegado a la conclusión de que «cualquier persona que haga algo creativo se puede considerar artista».

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon

↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021