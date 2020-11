Si de niño alguna vez soñaste en convertirte en astronauta; te agradará saber que hay gente que lo ha logrado y que actualmente se encuentra viviendo el sueño. Victor Glover es uno de ellos, miembro de la misión Crew-1 que se lanzó a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, y quien compartió un video de la Tierra vista desde las alturas.

Victor Glover es el primer afroamericano que estará de manera prolongada en el espacio; pero a pesar de su experiencia, el asombro de estar en una misión de SpaceX y la NASA es incomparable. Por lo que no dudó ni un instante en compartir vía Twitter el video del planeta Tierra, obteniendo miles de likes.

“Mirando la Tierra a través de la ventana del Dragon Resilence. La escala de detalles y las entradas sensoriales le dieron a esto una perspectiva impresionante.”

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020