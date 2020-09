Tienes que saber esto sobre la miniluna que orbitará la Tierra

Un fenómeno realmente sorprendente está por suceder en la Tierra; se trata de una miniluna que orbitará al mismo tiempo que la Luna, lo que dará la impresión de que el planeta posee dos satélites naturales en lugar de uno. Este evento durará poco tiempo, así que si quieres conocer todos los detalles para poder capturarla con tu Telcel, necesitas leer hasta el final. 👇

¿Qué es en realidad la miniluna?

El 19 de agosto de 2020, científicos descubrieron un nuevo objeto cerca de la Tierra al que denominaron 2020 SO y sospecharon que se trataba de un asteroide. La velocidad de este nuevo objeto no era tan rápida como la de un asteroide, así que llegaron a otra conclusión; se trataba de basura espacial de hace medio siglo. Evidentemente no es una Luna, pero decidieron llamarla “miniluna”.

El nombre de miniluna lo recibió gracias a dos razones importantes; la primera de ellas es que orbitará cerca de la Tierra durante unos meses y la segunda es que se podrá apreciar al igual que la Luna, pero de un tamaño mucho más pequeño.

¿Cómo se formó basura espacial fuera de la Tierra?

La teoría a la que los científicos llegaron es que se trata de basura espacial generada durante la Guerra Fría. En aquel entonces Estados Unidos envió alrededor de 10 misiones no tripuladas antes de enviar al primer ser humano a la Luna. Una de esas misiones fue la llamada Surveyor 2 con el propulsor Centaury; el cual se estrelló tres días después de su lanzamiento.

Todas aquellas partes que quedaron flotando en el espacio se unificaron formando la miniluna; pues indican que es un objeto de entre 6 y 14 metros que ha tomado un curso alrededor de la Tierra y que orbitará entre octubre del 2020 a mayo del 2021, para después perderse en el universo.

No es la primera vez que una miniluna será vista en el espacio, sin embargo éstas cumplen una función científica, por lo que la NASA ya está trabajando en su estudio.

¿Por qué es tan importante la Luna para la Tierra?

A diferencia de otros planetas como Marte, Júpiter o Saturno que poseen más de un satélite natural; la Tierra sólo tiene a la Luna, la cual genera el movimiento de rotación y fuerza gravitatoria en el planeta. Sin la Luna no habría vida en la Tierra prácticamente, por lo que una miniluna es un evento sorprendente sólo visto en películas.

¿Estás listo para vivir este momento histórico en la Tierra? No todos los días se observan dos Lunas en el cielo y tú serás afortunado de presenciarlo. 😱

