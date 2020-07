Todo lo que debes saber del eclipse penumbral de julio y cómo capturarlo con tu Telcel

El 2020 ha sido uno de los años con más fenómenos astronómicos de todos. Lo mejor es que estos todavía no terminan y siendo a mediados del año ocurrirá uno de los más impresionantes; hablamos del eclipse lunar penumbral.

Si tú quieres ser testigo de este espectáculo nocturno, aquí te compartimos todos los detalles para que por nada del mundo te lo pierdas. Así como algunos consejos para que logres capturarlo con tu smartphone y obtengas la foto perfecta de recuerdo.

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

El eclipse penumbral recibe este nombre debido a que es un fenómeno astronómico en donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Esto quiere decir que a diferencia de los eclipses lunares comunes en donde se logra ver la sombra del planeta tapando la Luna, en esta ocasión se podrá ver una penumbra cubriendo al satélite.

¿Cuándo sucederá el eclipse lunar penumbral?

Este domingo 5 de julio se podrá observar en el cielo nocturno el tercer eclipse lunar del año. Éste será visible en la mayor parte de América, África y el oeste de Europa. Eso sí, tendrás que desvelarte un poco ya que comenzará a las 00:30 horas del domingo y terminará aproximadamente a las 01:52 horas.

¿Cómo puedes apreciarlo mejor?

Otra buena noticia es que para observar el eclipse no se necesitará de ningún instrumento especial. Sólo debes asegurarte de situarte en un lugar en donde la luz artificial no interfiera en lo oscuro de la noche y poner atención a la luna y cómo se eclipsará por la Tierra.

Y si quieres capturar el momento, recuerda bloquear el flash de tu teléfono y darle estabilidad para que las fotos no salgan movidas. No olvides no abusar del zoom y si crees que necesitas un nuevo equipo para lograr mejores fotos, puedes elegir entre el Samsung S10 o el Huawei P30 Pro, cuyas cámaras son de sus cualidades más espectaculares, y los cuales puedes encontrar en Tienda en Línea Telcel.

En definitiva, si tienes oportunidad de disfrutar el eclipse lunar penumbral y fotografiarlo; no dudes en compartir los resultados en redes sociales gracias a #LaRedDeTusEmociones. Este puede ser el fenómeno astronómico perfecto para darle la bienvenida a julio. 🌚

