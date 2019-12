TEST: ¿Cuál de estos perritos describe mejor tu mood esta Navidad?

La temporada navideña por fin ha llegado, en donde las calles se iluminan de diversos colores, las personas se vuelven locas por las compras, las familias se reencuentran y hay deliciosa comida por todos lados. Sin embargo, en esta temporada existen dos tipos de personas que se definen por cómo disfrutan la Navidad: los que llevan el espíritu navideño a todo lo que da y los que no la gozan del todo (también conocidos como “Los Grinch”).

Y aunque la clásica película del El Grinch, que puedes disfrutar en Claro video, representa a la perfección cómo son este tipo de personas; al final TODOS terminan amando la Navidad, porque es temporada de dar y recibir amor, así como de disfrutar.

Aún así, recientemente ha surgido un divertido post de un par de perritos que fueron fotografiados con temática navideña y representan a la perfección los tipos de personas en Navidad. Ambos perritos pertenecen a Lauren, una usuaria de Twitter que decidió compartir con el mundo lo divertido de la publicación; en donde uno de ellos sonríe a la temporada Navideña, mientras que el otro parece no creer que ya se acabará el año.

Took my dogs to take their yearly christmas photos. It’s really hard when you have one super photogenic dog and one dog having an existential crisis. pic.twitter.com/4gUyIsB5OJ

— laurenn (@laurenncarterr) December 7, 2019