¿Te perdiste el anillo de fuego? Así se vivió en diferentes partes del mundo

El pasado jueves se pudo apreciar en distintas partes del mundo el primer eclipse solar del año, también llamado “anillo de fuego”, debido a la forma ovalada, brillante y resplandeciente que formaron el Sol y la Luna durante el fenómeno astronómico.

Este eclipse de tipo anular ocurre cuando la Luna se encuentra en su posición más alejada de la Tierra y su sombra no alcanza a ocultar completamente al Sol, dejando un anillo de fuego a la vista. En esta ocasión fueron muchas las personas que pudieron apreciarlo desde Canadá, Groenlandia y Rusia, internautas que no dudaron en compartir sus mejores fotos.

La cuenta oficial de la NASA, quien siguió el paso a paso del eclipse solar y realizó una transmisión en vivo, también compartió varias fotos que su equipo logró capturar. Imágenes que podrían usarse como postales gracias a su increíble belleza.

Este fenómeno es apenas el primero de dos eclipses solares que ocurrirán durante el 2021. Sin embargo, este primero es el único que creó el “anillo de fuego”. Puedes apreciar una vez más este evento astronómico en el sitio oficial de la NASA y revivir el momento.

Today, people in parts of the Northern Hemisphere saw a partial or annular solar eclipse! 🌙 Here are a few of our photos from the East Coast. https://t.co/4Q9RjQaePq #SolarEclipse

Did you see the eclipse? Show us your photos! pic.twitter.com/UqTZai3MX4

— NASA Sun & Space (@NASASun) June 10, 2021