Si hay algo que nos llena de orgullo a todos los mexicanos, es sin duda la rica gastronomía que hay en cada estado del país. Esta vez, dos antojitos destacan en la última lista de los 10 mejores platillos del mundo, estamos hablando de los tacos al pastor mexicanos y la cochinita pibil.

Los antojitos mexicanos dentro de las mejor comidas del mundo

La comida mexicana es reconocida a nivel mundial, tan sólo en 2010, fue calificada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora hay dos platillos en específico que han logrado posicionarse como los favoritos de los paladares nacionales y extranjeros.

También puedes leer: ¡Canadá busca mexicanos! Da vivienda y empleo de 36 mil pesos al mes

La cochinita pibil aparece en el noveno lugar de la última lista The Best Traditional Food in the World con 4.43 estrellas de 5 disponibles. Mientras que los tacos al pastor ocupan la sexta posición, con una calificación de 4.48 estrellas, de acuerdo al portal Taste Atlas.

Recordemos que, los tacos al pastor ganaron el primer puesto en la lista de un año antes, lo que lo coloca una edición más entre los favoritos.

Top 10 de mejores platillos del mundo

La lista más reciente de los 10 mejores platillos tradiciones del mundo es la siguiente:

Pizza Margherita de Italia

Adana kebap de Turquía

Ramen de Japón

Lomo saltado de Perú

Döner kebab de Turquía

Tacos al pastor de México

Šaltibarščiai de Lituania

Gyoza de Japón

Cochinita pibil de México

Sarma de Turquía

La siguiente lista de The Best Traditional Food in the World será publicada entre septiembre y octubre del 2021. ¿Crees que otra delicia mexicana logre aparecer?

¿Los tacos al pastor son realmente mexicanos?

SÍ, tienen su origen en Puebla, aunque su inspiración nació del Shawarma árabe traído por los inmigrantes libaneses en los años 60. Actualmente son un platillo orgullosamente nacional, ya que los poblanos le dieron el toque mexicano cambiando la carne de cordero por carne de cerdo y modificando las especias con las que se marina. Alrededor del mundo existen platillos similares como los Gyros de Grecia y el Döner Kebap de Turquía; pero estamos seguros que nada como el sabor mexicano.

De acuerdo con TasteAtlas, el mejor lugar para comer este delicioso manjar es El Huequito, ubicado en el Centro Histórico.

Pero si tu antojo es por el platillo yucateco, la deliciosa cochinita pibil, el portal menciona que la mejor se disfruta en la Taquería El Turix, en Polanco.

Recuerda que puedes solicitar a tu domicilio unos taquitos o el platillo que desees de tu lugar de preferencia con apps como Uber Eats. También puedes animarte a prepararlo tú mismo, descarga la app Recetas mexicanas familiares, con cargo a tu Factura Telcel, que te indicará paso a paso cómo cocinarlos.

¿Qué se te antoja más para cenar, tacos o cochinita pibil? Comparte tu respuesta en redes sociales con los Gigas de tu Amigo Sin Límite #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

También puedes leer: Warner Bros traerá Harry Potter: The Exhibition a Latinoamérica

Ahora ve: