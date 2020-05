Superluna de flores: ¿cómo y dónde poder apreciarla esta noche?

No te pierdas la última Superluna del año, también conocida como Superluna de flores, la cual sólo sucede en mayo y HOY es su noche especial.

A pesar del confinamiento de estos últimos días, siempre es un placer apreciar los espectaculares fenómenos astronómicos que nos regala la naturaleza. En esta ocasión, una vez más la Luna será la protagonista al presentarse la Superluna de flores de mayo, la que también será la última del año.

Será la noche de este jueves 7 de mayo que el cielo nocturno se ilumine con mayor medida gracias a lo grande y brillante que se verá la Luna. Sin mencionar que ésta estará acompañada de la Lluvia de estrellas Acuáridas, la cual también se podrá apreciar en distintas partes de Latinoamérica; todo un espectáculo visual que tú puedes capturar gracias a la tecnología One Vision de teléfonos como el Huawei P30 Pro o el Moto One Vision, que puedes encontrar en Tienda en Línea Telcel.

Leer: Lluvia de estrellas fugaces de mayo: ¿cuándo y en dónde se podrá ver?

¿Por qué se llama Superluna de flores?

“Superluna” hace referencia cuando la Tierra se encuentra en el momento más cercano a la Luna y por eso mismo se logra apreciar mucho más grande y luminosa. Por otro lado, “Superluna de flores” se le atribuye a que ésta es la última del año y los ancestros la relacionaban a que aparecía previo a la última cosecha.

Un dato curioso es que, a pesar de ser superluna, la de mayo es un poco más pequeña que la que se pudo observar en abril, también conocida como Superluna rosa.

¿Cómo y dónde poder apreciarla?

La buena noticia es que esta superluna podrá ser vista en cualquier parte del mundo esta noche, todo depende de que el clima sea el adecuado y las nubes no la logren cubrir. Pero si quieres apreciarla aún más, puedes hacer uso de binoculares o la cámara de tu smartphone; tomar la foto perfecta y compartirla en tus redes sociales con la conectividad de #LaRedDeTusEmociones

Leer: Este país pagará la mitad de tu viaje para que los visites el próximo año

Así que no lo olvides, esta noche tienes una cita con la Luna, la cual no se repetirá hasta el 26 de abril y 26 de mayo del 2021, según información compartida con la NASA. Sin mencionar que la Lluvia de estrellas Acuáridas no sucederá hasta el 2061. 😱

Ahora ve: