Tras el confinamiento debido a la pandemia, varios usuarios de TikTok han demostrado sus habilidades ocultas a través de la plataforma; algunos muestran sus cualidades artísticas, culinarias, de baile, música o cómicas. Sin embargo, Santos Tuz, un joven mexicano, ha sorprendido a todos con clases de lengua maya.

Así como leíste, Santos Tuz Romero hace lo que más le apasiona a través de TikTok y es dar clases de lengua maya; con lo cual ha logrado mostrar lo orgulloso de sus orígenes y conseguir miles de seguidores en las últimas semanas.

“Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver qué tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma que se habla en donde yo habito”



Santos Tuz vive en Oxkutzcab, uno de los 106 municipios de Yucatán y aprendió la lengua maya gracias a su abuela, quien le enseñó todo y era el dialecto con el que se comunicaban. Así que un día aprovechó la popularidad de TikTok para comenzar con sus clases. Tan sólo un video de presentación le abrió la puerta y logró más de 60 mil me gusta en todo el mundo.

“Es maya yucateco, yo lo adopté porque pasé toda mi infancia en casa de mi abuelita, en esa casa sólo se hablaba en maya y desde los 6 o 7 años me acostumbré a ella”

Por ahora las clases de Santos Tuz son vía TikTok, pero planea que terminada la cuarentena puedan ser presenciales para todo el público. Mientras tanto, continúa sus estudios de licenciatura en educación primaria, para convertirse en maestro profesional.



En sus videos se pueden aprender desde preposiciones, la forma correcta de saludar y preguntar cosas básicas, un vocabulario extenso como los números y nombres de frutas. Sin mencionar que Santos siempre busca formas divertidas para que sus clases sean más dinámicas.

Sin embargo, para Santos Tuz no todo fue sencillo. Su carrera como maestro de maya comenzó con algunos tropiezos; cuando decidió subir sus primeros videos a Facebook recibió comentarios negativos. Por suerte en TikTok encontró una nueva oportunidad de triunfo.

“Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada y eso me hizo sentir muy mal, pero hubo gente que me quiso apoyar”, finalizó el joven mexicano.

Historias como la de Santos hay muchas, pues el orgullo mexicano y la tecnología se unen para crear cosas sorprendentes. Si tú posees un talento excepcional no dudes en mostrarlo y compartirlo en tus redes sociales favoritas con la ayuda de #LaRedDeTusEmociones.

