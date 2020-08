12 razones: por qué los gatos son mejores que los perros

Sabemos que en este mundo hay dos tipos de personas: cat lovers o dog lovers. Ames a los gatos o a los perros, tenemos que reconocer que todos los animales son maravillosos y nos hacen sonreír con sus ocurrencias y su curioso comportamiento.

En este Día Internacional del Gato te damos 12 razones de por qué los gatos son mejores que los perros, o por qué podrían ser una mejor mascota si estás en búsqueda de adoptar una.

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato en honor a los mininos de todas las razas en este mundo, un día muy especial que nos recuerda por qué son unos seres tan especiales.

Mejores atletas

Aunque hay perros de carreras y que aman jugar y correr, simplemente hay que recordar el viejo refrán de las siete vidas de los gatos, quienes son capaces de saltar varios pisos sin sufrir daño alguno.

Más independientes

Con los gatitos no existe el problema de quién podrá cuidarlo si nos vamos de viaje, basta con que alguna personas nos haga el favor de alimentarlo y cambiar su arena cada cierto tiempo. De hecho, es probable que los gatos se sientan más cómodos en casa estando solos a diferencia de los perros, quienes después de unas horas de no ver a sus dueños parece han pasado años.



Más limpios

Los gatos se asean a sí mismos, de hecho son uno de los animales más limpios que existen. Se lamen y se lavan después de hacer sus necesidades, luego de salir, de jugar o incluso de ser acariciados por una persona.

Aunque ciertamente, aunque sean aseados, los humanos que tienen un gato como mascota deben de cumplir con sus tratamientos y vacunas.

Difícilmente destrozan un hogar

Los mininos, especialmente los cachorros, son juguetones, sin embargo, no tienden a morder las cosas de sus dueños, motivo por el cual muchas personas consideran que tener un perro no es buena idea.

Viven más años

Los gatos envejecen junto a sus dueños, además, te acompañarán a lo largo de tu camino, te confortarán y apoyarán durante toda la vida.

Son reflexivos

El mundo de los gatos es todo un misterio. Pueden pasar horas observándolo todo, no sabemos qué es lo que pasa por sus mentes, pero adoramos que los gatos tengan ese porte arcano y tan elegante.

Son silenciosos

Hay muchos edificios en los que no aceptan perros debido a que pueden ser muy ruidosos, en el caso de los gatos este no será un problema, pues pasan mucho tiempo descansando, observando a través de la ventana y sus pasos no son perceptibles ni siquiera.

Ocupan poco espacio

Si amas las mascotas pero tu casa o departamento no es muy grande, no es buena idea tener una perro, pues ellos necesitan correr y mantenerse en movimiento. Por el contrario, los felinos se adaptan a espacios pequeños y no requieren de mucho, unos cuantos juguetes, una camita, un plato de comida, otro de agua y un arenero.

Su mantenimiento es más económico

Definitivamente los gatos comen menos que los perros, así que si estás buscando una mascota que no reste mucho a tus quincenas, un gatito de buena salud es una buena opción.

Están contentos en el interior

Limpiar la caja de arena es más fácil que salir a caminar como se debe hacer con un perro al menos dos veces al día. Hay estilos de vida que no permiten consentir tanto a los perros como se quisiera, ¿cuándo has visto a un gato con correa pasear?

Mantienen las plagas alejadas

A los gatos les encanta acechar los insectos o roedores invasores del hogar pues son cazadores naturales. De hecho, el simple olor de los gatos mantiene alejado a los ratones de casa, una gran ventaja para aquellos que viven en lugares boscosos con muchas coladeras.

Lee también: ¿Todo este tiempo has entendido mal las expresiones de tu gato?

Los gatos fueron adorados como deidades

En la cultura egipcia, estos elegantes felinos eran adorados como dioses, y ciertamente no tenemos registro de alguna que adore a los perros.

¿Eres un amante de los gatos por sobre todas las mascotas? Festeja este día conectado a #LaRedDeTusEmociones y comparte en tus redes sociales favoritas ilimitadas incluidas en tu Plan Telcel por qué los felinos son las mejores mascotas y las fotos de tu minino.

Además, lee aquí 7 razones por la que un gato mejora tu salud que te convencerán a adoptar uno.

Ahora ve: