¿Tu perrito le ladraba a tu ex? 🐶Aquí encontrarás la razón

El cariño que nuestras mascotas nos tienen, es un claro ejemplo de lo que es el amor incondicional. Muchos estudios han demostrado que es posible querer más a un perrito que a las personas y es evidente el porqué; ya que son una de las especies más fieles y cariñosas del planeta. De hecho, ellos te pueden comprender mucho más de lo que te imaginas y hasta compartir a los mismos amigos.

Resulta que, un reciente estudio publicado en la revista científica Neuroscience and Biobehavioral Reviews, demostró que las mascotas son capaces de detectar a las personas buenas y malas, dependiendo de cómo ellas han tratado alguna vez a su dueño. Esto podría explicar por qué a tu perrito no le agradaba tu ex o por qué siempre le ladra a las personas que no te caen tan bien.

Esta investigación se llevó a cabo a través de distintas pruebas y experimentos con un grupo de perritos y sus respectivos dueños; en aquellas pruebas, distintos voluntarios ofrecían ayuda o se la negaban a los dueños para diferentes situaciones y después ellos mismos intentaban interactuar con las mascotas. Ahí fue cuando los perritos reaccionaron de manera positiva a aquellos que fueron cordiales con sus dueños y de manera indiferente o hasta agresiva con quienes no.

Fue así como los científicos concluyeron que los perritos son capaces de detectar si alguien está siendo una persona desagradable. Así que, si te ha pasado que tu perrito, a pesar de ser amigable y juguetón, usualmente le ladra a personas sin alguna razón, probablemente es porque ellos ya hayan detectado algo malo en ellas.

Por otro lado, ese mismo estudio también comprobó que los perritos tienen la capacidad de detectar sentimientos en las personas, más aún en sus dueños; es por eso que, cuando te enfermas, te sientes triste o hasta frustrado, tu mascota se acerca a ti y te brinda su calor o pide que lo acaricies, ya que es una forma de apoyo hacia lo que estás sintiendo. ¿Apoco no son lo más tierno del mundo?

Así que, la próxima vez que tu perrito te defienda de un extraño, confía en él y en su instinto; ya que siempre busca protegerte de todo y que no te pase nada. ❤

