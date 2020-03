NASA comparte nuevas fotos del asteroide que se aproxima a la Tierra

Una vez más la NASA ha dado a conocer que la Tierra recibirá una visita muy pronto, se trata de un asteroide al que han denominado “potencialmente peligroso”. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que este título lo recibe por su gran tamaño y no porque vaya a impactar con el planeta.

Igual que en casos anteriores, este asteroide, el cual ha recibido el nombre de 52768 (1998 OR2) es inofensivo y no significa ningún peligro para la Tierra. Sin embargo, sí es importante mencionar que sus dimensiones son muy grandes; consta de 1,8 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho, sin mencionar que va recorriendo el espacio a una velocidad de 8, 7 kilómetros por segundo.

Por suerte, la distancia que pasará entre el nuevo asteroide y la Tierra consiste en 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que el peligro es nulo y será poco visible para el ojo humano; tan sólo aquellos especialistas con equipos de alta tecnología y telescopios lograrán apreciarlo el próximo 29 de abril, día que se prevé pase muy cerca de nuestro planeta.

Lo interesante aquí es que, este asteroide fue descubierto hace casi 22 años, exactamente en el año 1998; fecha en la que también se estrenó en cine el clásico de ciencia ficción Armageddon, protagonizada por Bruce Willis y un joven Ben Affleck y así como ahora, en aquél entonces se relacionó al asteroide con la película.

De esta manera y gracias a la tecnología de la NASA, la Agencia Espacial ha compartido las primeras imágenes de este asteroide, a través de un video que muestra cómo se va acercando a la Tierra; y que dentro de un mes se encuentre lo más cercano posible y logren capturar otras tantas fotografías.

New images and video of the Potentially Hazardous Asteroid #1998OR2, while it safely approaches us.

➡️https://t.co/bcXcPTIi9C pic.twitter.com/YwiNNMyZv9

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) March 18, 2020