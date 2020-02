La noche de este martes, 18 de febrero, en las redes sociales comenzaron a difundirse las imágenes de un objeto luminoso cayendo cerca de la Ciudad de México; la noticia sorprendió a todos y más aún cuando comenzaron a surgir diversas teorías, pero ya puedes estar tranquilo porque ahora se ha explicado qué sucedió y aquí te explicamos.

Así lució el meteorito

De acuerdo con los reportes, además de la CDMX, el fenómeno fue visto a las 20:18 horas, desde el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán.

En el video publicado por el Observatorio Sísmico Meteorológico de la CDMX se ve el paso del objeto incandescente sobre la capital.

El Departamento de Sismología y Vulcanismo del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas A.C. explicó a través de su cuenta de Twitter:

“La explosión es producto de la fricción con la atmósfera terrestre que provoca en muchas ocasiones la desintegración del meteorito”.

Teorías

Una de la teorías que comenzó a surgir en redes fue que podía ser parte de un cohete espacial, ya que coincidió con la puesta en órbita de dos satélites por la nave Ariane 5 en Sudamérica. Hay quien imaginó temas religiosas o conflictos, y algunos hasta recordaron la historia de los dinosaurios. Sin embargo, pronto todo quedó aclarado por la ciencia.

La información confirmada

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó más tarde que sí se trató de un meteorito: “Respecto al video que circula en redes sobre el avistamiento de un meteorito, una vez analizado por distintos integrantes del Sinaproc y especialistas, se confirma que sí se trata de un meteorito que seguramente se destruyó en el aire”, mencionó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Respecto al video que circula en redes sobre el avistamiento de un #Meteorito, una vez analizado por distintos integrantes del #SINAPROC y especialistas, se confirma que sí se trata de un meteorito que seguramente se destruyó en el aire. (1/2) pic.twitter.com/CDvbLBBCRa — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) February 19, 2020

¿Dónde cayó el meteorito?

Es importante saber que un meteorito es una roca que atraviesa la atmósfera y es lo suficientemente grande para llegar a la Tierra.

Y aunque esto suena muy impresionante, debes estar tranquilo, ya que al parecer el meteorito de ayer no era de un tamaño considerable y se desintegró en el aire; por lo que Protección Civil ha asegurado que hasta el momento no hay rastros de que se haya impactado en el suelo terrestre y no hay reportes de afectaciones. Así que sólo se trató de un hermoso espectáculo y ahora una buena anécdota ¿Tú lograste verlo?

