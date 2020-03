Los 5 challenge más DIVERTIDOS para intentar en casa

Si ya hiciste todos tus deberes en casa y ahora ya no sabes cómo matar el tiempo, aquí te compartimos 5 challenge que en definitiva debes de intentar.

Quedarse en casa es la mejor alternativa para ayudar a la situación actual del mundo y prevenir el propagar el Coronavirus (COVID-19). Pero bien es cierto que, después de algunos días las ideas sobre qué hacer en casa se empiezan a acabar. Por suerte, aquí te presentaremos 5 diferentes y divertidos challenge a los cuales te puedes unir y retar a tus amigos a intentarlos.

1.#YoRapeoEnCasa

Este reto surgió en España, país en el que llevan más tiempo en cuarentena pero que han sabido aprovecharlo. A través de este hashtag, los amantes del freestyle han compartido sus habilidades rapeando, incluso celebridades se han unido al reto.

Puede ser una canción de tu autoría o alguna de tus artistas favoritos, el objetivo es participar y nominar a alguien más a intentarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Delgado Sevilla (@lorenaasevilla) el 20 de Mar de 2020 a las 2:32 PDT

2. #MilhouseChallege

A pesar de que este challenge lleva tiempo de haberse hecho famoso, el estar en casa lo ha hecho viral nuevamente; en donde varias personas desde las ventanas de sus hogares gritan “¡Milhouse!” esperando que alguien más les conteste “¡Qué!” y así continuar con la clásica escena de Los Simpson. ¿Te atreves a intentarlo?

3. Transformarse en obra de arte

Si siempre has sido fanático de las grandes producciones y crees que tu creatividad e imaginación no tienen límites, este challenge es perfecto para ti; ya que consiste en recrear reconocidas obras de arte utilizando materiales que tengas en casa. Así que, si en la tuya sobra papel higiénico, ¿por qué no recrear esta?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tussen Kunst & Quarantaine (@tussenkunstenquarantaine) el 23 de Mar de 2020 a las 12:31 PDT

4. #10toqueschallenge

Y hablando de papel higiénico, también está el #10toqueschallenge que seguramente ya habrás visto en Instagram o Facebook; en donde a los amantes del fútbol se les ha retado a dar 10 toques con el pie a un rollo de papel higiénico. Tanto ha sido el éxito de este challenge, que incluso futbolistas reconocidos se han unido y compartido videos en sus distintas redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ezz Al-Mabhouh🦿 (@ezzalmabhoh) el 23 de Mar de 2020 a las 8:51 PDT

5. #YoMeQuedoEnCasa / #YoEnCasita

Esta nueva página de Instagram que lleva por nombre #YoEnCasita es la opción perfecta que habías estado buscando si ya te quedaste sin ideas de qué hacer en esta cuarentena; ya que día a día comparte distintos retos sobre lo que puedes hacer para matar el tiempo. Desde “Ver Frozen y cantar Let it go por el balcón”, hasta “Aprender a dibujar con Photoshop”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #YoEnCasita (@yoencasita) el 24 de Mar de 2020 a las 11:28 PDT

Cualquiera que sea el reto que elijas realizar, no olvides compartirlo en tus redes sociales favoritas y aprovechar este tiempo en casa para intentar cosas nuevas. 😉

