El libro para colorear de Jason Momoa que TODOS queremos

Porque colorear no es una actividad exclusiva para los niños, ¿qué tal te vendría iluminar el libro para colorear de Jason Momoa? 💛

¿Ya limpiaste tu casa 10 veces esta semana y buscas nuevas actividades más creativas para estos días? Quizá la mejor idea para mantenerte entretenido en tus tiempos libres y sacar al artista que llevas dentro es el nuevo libro para colorear de Jason Momoa.

Crush and Color: Jason Momoa

Sin duda, la belleza característica de Momoa no es la más convencional y por eso es que no podemos dejar de ver sus películas y series como Aquaman y Game of Thrones

Ahora es tu oportunidad para llenarlo de color y darle vida con las tonalidades que tú prefieras en los distintos escenarios en donde vemos a la estrella de cine en este libro que lleva por nombre Crush and Color: Jason Momoa, pues en efecto –es el crush de muchos por aquí–.

Este libro de colorear invita a los fanáticos de Jason Momoa a darle vida a más de 35 dibujos de la estrella, todos ellos con un escenario natural, propio de su personalidad: navegando en un bote, escalando una montaña, acariciando a un suave lomito peludo e incluso, tomando un baño relajante de tina.

El ilustrador

Las ilustraciones de este título fueron obra del artista italiano Maurizio Campidelli.

«El fresco encanto y el vigor irresistible de Jason han sido capturados en cada página, listos para colorear a lujo de detalle», menciona la descripción de este libro que te estarás preguntando cómo adquirir. «Colorea tu camino hacia un día de ensueño con fascinantes fantasías y emocionantes muestras de masculinidad en cada página». «Déjalo tomar el timón en una vela al atardecer, presenciar una fuerza física impresionante mientras escala un colosal acantilado y disfrutar de la serenidad de los momentos más tranquilos a través de obras de arte para colorear».

Más sorpresas: Keanu e Idris

Si tu crush es más bien con alguna otra estrella de cine, antes de que termine este año, Campidelli planea lanzar otros volúmenes más. Entre ellos se encuentra uno con nuestro admirado Keanu Reeves, con Idris Elba, y otros más que ya puedes preordenar a través de Amazon. Será cuestión de tiempo para poder ver y adquirirlos todos.

Así que lo mejor será que estés al tanto de cada lanzamiento

