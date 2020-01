Las 10 fotos más impresionantes tomadas desde el espacio

El 2020 ha comenzado y eso significa un nuevo año de nuevos descubrimientos, estudios y avances tecnológicos, en donde el espacio siempre ha sido un tema relevante entre las más grandes mentes científicas. Es por eso que, el Servicio de Información de Satélite (NOAA) ha dado a conocer su Top 10 de las fotos más impresionantes que se tomaron desde el espacio durante el 2019.

Todas las fotografías que aquí te presentamos fueron tomadas desde un propio satélite de la NOAA, la cual trabaja en conjunto con la NASA para analizar distintos fenómenos naturales; ciclones tropicales, incendios forestales, eclipses y el Sistema Solar.

1.Huracán Dorian

A inicios del mes de septiembre el Huracán Dorian sacudió las costas de las Bahamas, fue aquí en donde el satélite GOES-16 perteneciente a la NOAA capturó el momento exacto en el que el ojo del huracán tomaba más fuerza.

2. Sol ultravioleta

Gracias al generador de imágenes ultravioleta fue como se logró tomar esta increíble foto, en donde se puede observar cuando la Luna pasa por delante del Sol el pasado 5 de febrero del 2019.

3. Incendios forestales en Australia

El 2019 fue un año difícil para Australia, en donde una serie de incendios forestales ocurrieron en Nueva Gales del Sur; por lo que la Tierra y el espacio se llenó de columnas de humo grises, que también se percibieron desde el satélite NOAA.

4. Costas de Chile

Esta cuarta fotografía fue tomada desde las costas de Chile en áreas de baja presión. Es una imagen en movimiento generada gracias al GOES-16 del satélite y muestra de diferentes colores la presión en cada región del pasado 2 y 3 de junio.

5. Volcán Raikoke

La isla volcánica rusa que está deshabitada también nos regaló una de las más sorprendentes fotos del año. Esto sucedió el 22 de junio del 2019 cuando surgió una nube de ceniza marrón desde el volcán.

6. Eclipse en Chile

Miles de turistas se citaron en verano en Chile para presenciar en carne propia uno de los eventos naturales más grandiosos de todos; el eclipse solar que sólo pudo ser apreciado en el hemisferio Sur. Gracias a él se pudo capturar esta imagen en movimiento en donde se observa cómo la oscuridad estuvo presente durante unos momentos en ciertas regiones.



7. “The Gassy Sun”

Esta séptima fotografía también se logró con la tecnología ultravioleta del satélite, en el momento preciso en el que el Sol creó una llamarada solar el 8 de marzo del 2019.

8. Nubes en el paraíso

Sin lugar a duda Hawai es uno de los destinos más espectaculares para vacacionar y también para que los satélites tomen las mejores fotografías; como este fenómeno ocurrido el pasado 15 de enero del 2019 en la Isla Grande de Hawai.

9. Tormenta en Estados Unidos

El noveno lugar de esta lista lo ocupa una colorida tormenta tomada desde el espacio en territorios de Estados Unidos, en la que se puede observar los diferentes niveles de presión del 21 de noviembre del 2019.

10. Polvo en el viento

Y finalmente, la última fotografía fue tomada en el Océano Atlántico, en donde una de las más grandes columnas de polvo que hubo durante el año se percibió desde el desierto del Sahara hasta el océano.

