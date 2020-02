La Tierra tiene una nueva ´mini´ luna

El Universo nos sorprende a cada instante y ahora la gran noticia es referente a nuestro planeta, y es que la Tierra ha adquirido una segunda luna del tamaño de un auto, según astrónomos que descubrieron el objeto celeste orbitando alrededor.

El pequeño satélite fue descubierto el 15 de febrero a través de un telescopio en Arizona, Estados Unidos, por los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne, del proyecto Catalina Sky Survey financiado por la NASA.

«GRAN NOTICIA. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3», que podría ser un asteroide tipo C (con una importante composición de carbón, por lo tanto muy oscuro), escribió Wierzchos en Twitter.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020