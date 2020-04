La Luna, Júpiter y Venus formarán una ‘sonrisa’ en el cielo

El cielo nos dará una hermosa razón para sonreír, ya que bastará con voltear al cielo para ver la luna creciente, debajo de la conjunción de Venus y Júpiter, formando un ‘cara feliz’ en el firmamento. Aquí te decimos cuándo y cómo poder disfrutar de este espectáculo.

Una conjunción o alineación planetaria es cuando algunos astros se ubican dentro de una misma longitud, en una región visible del cielo.

Esta conjunción ocurrirá después de 12 años, pues la última vez que se apreció algo parecido en el cielo fue en diciembre de 2008.

La Luna, Júpiter y Venus se alinearán para sonreírnos dentro de un mes. La BBC Radio compartió la foto en su Twitter diciendo: «El Mundo necesita razones para sonreír, y el sistema solar junto a los planetas está por darnos una mano con ello. El 16 de Mayo, una luna creciente, debajo de Venus y Júpiter, forman una sonrisa en el cielo».

#HeadlineChallenge: The world needs reasons to smile – and the solar system is about to give us a helping hand. On May 16, a crescent moon, beneath Venus & Jupiter, will form a smiley face in the sky…@PeteBarronMedia goes with PUT ON A HAPPY SPACE. pic.twitter.com/G6Tmz0Lx34

— BBC Radio Tees (@BBCTees) March 30, 2020