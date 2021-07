¡Wow! Conoce al mexicano que le dará la vuelta al mundo caminando

By

¿Alguna vez has caminado tanto, pero tanto, en un viaje que crees que no podrás continuar al día siguiente conociendo tu destino? Pues si crees que lo has visto –o caminado– todo, te presentamos a Jonathan Montoya, el mexicano que le dará la vuelta al mundo caminando.

Jonathan tiene 32 años de edad, estudió danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes y se formó como instructor de yoga. Ahora, el mexicano tiene un objetivo muy claro: convertirse en la primera persona en recorrer a pie las siete maravillas del mundo moderno.

¿Cómo surgió la idea de recorrer el mundo a pie?

Fue durante la cuarentena cuando muchos de nosotros comenzamos a realizar nuevas tareas, aprendimos idiomas y desarrollamos distintas habilidades. De la misma manera, el mexicano entusiasta –quien ha sido instructor de yoga durante ocho años–, tras una plática con sus amigos que lo llevó a identificar que necesitaba darle un giro a su vida, tuvo esta idea.

Esa misma noche, un 15 de septiembre, no pararon de repetirse en su mente imágenes sobre documentales y fotos del mundo. Así que sin pensarlo más, comenzó a planearlo.

Jonathan navegó en la red para ver qué necesitaba y durante su investigación encontró que ya existen dos personas con un reto muy parecido: un periodista de National Geographic y un joven de Nueva Jersey.

Al tomar la decisión, le contó a su pareja y a sus familiares su plan y, aunque ellos consideraban que el reto podría comprometer su bienestar y que no lo verían por mucho tiempo, ya no hubo vuelta atrás. De esta manera, Jonathan comenzó a entrenar y el pasado 7 de julio inició la travesía a la que llamó 7 Wonders Walk.

7 Wonders Walk: la ruta de 7 años

7 Wonders Walk comenzó el 7 de julio de 2021 y terminará en siete años, a través de una ruta récord única de 50 mil millas a pie, es decir, unos 80 mil 467 kilómetros, con un promedio de 22 kilómetros diarios.

De Teotihuacán a la Muralla China

Su ruta comenzó en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el noreste de la Ciudad de México. De ahí partirá a su primera maravilla del mundo, Chichen Itzá en Yucatán.

Después de recibir el Año Nuevo en Yucatán partirá a su segunda maravilla, Machu Picchu en Perú y luego a la Patagonia en Argentina; de ahí continuará hacia la Antártida. Jonathan regresará a Brasil para ver El Cristo Redentor, la tercera maravilla de su viaje.

Posteriormente, tomará un vuelo o un barco hacia Marruecos, de ahí se irá a España, Francia, Reino Unido e Italia donde visitará el Coliseo, su cuarta maravilla.

Atravesará Grecia para llegar a Jordania donde conocerá su quinta maravilla, Petra. Luego caminará hacia India y visitará el Taj Mahal, su sexta maravilla. Finalmente, completará su 7 Wonders Walk en la Gran Muralla China.

Una caminata altruista

Además de cumplir con un sueño, Jonathan apoyará con las donaciones que obtenga kilómetro tras kilómetro a siete organizaciones benéficas.

¡Impactante! Y tú, ¿has pensando cuál es el camino que necesitas recorrer para alcanzar tu sueño?

