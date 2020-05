El mundo nos aguarda con muchas sorpresas y promociones, todo con el objetivo de reactivar la economía mundial y poder vivir al fin las experiencias que debimos posponer, entre ellas los viajes. Por esa razón, Japón destinará un fondo de inversión para pagar parte de tu viaje.

Muchos de nosotros teníamos planes para pasar unas vacaciones inolvidables en alguna parte del mundo, en alguna playa, ciudad o en alguna casa cerca de la ciudad para nadar y tomar un poco de sol. Pero los japoneses lo esperaban todo, pues en julio se realizarían las Olimpiadas de Tokio y miles de euros fueron invertidos para este gran evento que tiene lugar cada cuatro años en diferentes países.

Esta es la primera vez que se deben posponer los Juegos Olímpicos, pero la nueva fecha tentativa podría ser en julio de 2021. El Comité Olímpico Internacional será el encargado de confirmar la fecha o bien, dar noticias al respecto.

¿En qué consiste el fondo de inversión?

Sin embargo, las pérdidas económicas que ha tenido la isla nipona han sido tales que, como medida estratégica para evitar mayores daños al sector turístico, el gobierno japonés planea asignar 12.5 mil millones de dólares (11 mil 500 millones de euros) a un nuevo programa de reembolso, que si la situación lo permite, podría comenzar a funcionar el próximo mes de julio. Todo depende de que las tasas de infección continúen disminuyendo, y aunque estamos ante una situación sanitaria ante la cual hay pocas certezas, ya son varias zonas del mundo que a la fecha ya han reactivado actividades bajo nuevas reglas, así que podríamos esperar que todo se mueva a nuestro favor.

Hacerse ilusiones… o no

La información sobre el fondo de inversión para viajes la dio a conocer Hiroshi Tabata, director de la Agencia de Turismo de Japón, misma que se publicó en The Japan Times. Sin embargo, junto con la noticia nos bajó de la nube pues dijo que estas ayudas económicas serán sólo para residentes del país, no para los viajeros internacionales, pues Japón tiene una prohibición de los viajes internacionales, por lo que si tienes algún amigo en Japón, no dudes en mandarle esta noticia por mail o WhatsApp aprovechando los megas de tu Plan sin importar en dónde te encuentras.

Lo bueno es que hay programas similares para reactivar el turismo, como el de Sicilia en Italia que sí contempla a turistas de cualquier parte del mundo. Hiroshi Tabata no especifica si esta subvención aplica nada más para los gastos de estancia o podría cubrir medios de transporte.

¿Será seguro viajar a Japón?

Japón se encuentra en el puesto 40 de países afectados por el nuevo coronavirus, y esto se debe a la rapidez con la que actuaron. La isla fue uno de los primeros países a donde el virus llegó después de China. Activaron medidas de seguridad y confinamiento sin dejar pasar mucho tiempo, por lo que estamos seguros que en poco tiempo será un destino libre de peligro para visitar, con o sin ayuda económica. Japón es un país fabuloso, fuera de serie, así que no te desanimes por el hecho de que este fondo de inversión es sólo para locales.

